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Василий Кикнадзе: Мариу - настоящая звезда европейского футбола

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал переход в команду полузащитника "Интера" Жоау Мариу.

"Жоау Мариу — классный игрок, настоящая звезда европейского футбола. Мы провели большую работу, чтобы он оказался в нашем клубе.

Мариу — универсальный футболист, умный парень и достойный человек. Он принесет "Локомотиву" огромную пользу", — цитирует Кикнадзе ФК "Локомотив".


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Теги: Кикнадзе Мариу Локомотив
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