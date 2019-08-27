Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал переход в команду полузащитника "Интера" Жоау Мариу.
"Жоау Мариу — классный игрок, настоящая звезда европейского футбола. Мы провели большую работу, чтобы он оказался в нашем клубе.
Мариу — универсальный футболист, умный парень и достойный человек. Он принесет "Локомотиву" огромную пользу", — цитирует Кикнадзе ФК "Локомотив".
Василий Кикнадзе: Мариу - настоящая звезда европейского футбола
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