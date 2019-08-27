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Маркус Берг: у нас оставались шансы при счете 1:0

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал второе поражение своей команды в матче против "Олимпиакоса".

– Что не позволило сегодня "Краснодару" сыграть хотя бы вничью?
– Я не знаю, мне тяжело говорить. В принципе, мы хорошо начали игру. У нас был высокий прессинг, мало что позволявший сделать сопернику. Мы быстро забили, но потом после ввода мяча в игру и в первой же атаке соперник сравнял. Нам опять стало тяжело, как в самом начале. Счет начал давить на нас.

Мы пытались продолжить играть в наш футбол и добиться победы в матче. Вышли на второй тайм с установкой опять начать играть активно, как в первой половине. И соперник забивает второй. На нас это очень давило. Пытались бороться, но у нас это не сильно получалось. Мы понимали, что 4:0 будет очень непросто отыграть, но после пропущенных мячей это стало практически невозможно. Все расстроены этим. Анализа как такового нет, все говорят на эмоциях сейчас.

– Насколько для вас проблематично, что вы не можете забить? Это давит на вас?
– У меня нет никаких проблем с этим. Я пытаюсь сыграть как можно лучше для команды в каждом матче. Выкладываюсь, пытаюсь создать и реализовать голевые моменты. Я делал то, что приносит пользу команде. Так что, я думаю, рано или поздно забью все равно.

– Наверняка, вы читали мнение Арама Фундукяна (коммерческий директор – прим.), который выступил в вашу защиту. Насколько вам приятно было ощутить поддержку клуба?
– Конечно, это очень важно получить поддержку. У всех есть мнение, и они вправе его выражать. Я чувствую поддержку клуба. У нас сложился хороший климат в клубе, мы все друг друга поддерживаем. Я такой человек, что мне важно приносить пользу команде, а не только себе. Я всегда стараюсь много и упорно работать. Если меня критикуют, я не буду забиваться в угол и плакать, а буду работать еще больше.

– Вылет из Лиги Чемпионов не скажется ли психологически на команде? Например, на выездной игре против "Урала"?
– Конечно, это большой удар для нас, что мы не пробились в Лигу Чемпионов. Не стоит, наверное, сильно унывать и придавать этому большое значение. Сезон только начался. Мы будем участвовать в других соревнованиях. Мы – профессионалы. Играем в футбол и получаем за это зарплату. Поэтому стоит вести себя профессионально. Наверняка, мы должны сделать выводы, чтобы такие ситуации не повторялись. Впереди целый сезон. Не стоит долго расстраиваться по этому поводу.

– Команда быстро забила гол, ты понес мяч быстро к центру. А что случилось потом?
– Сам момент забитого мяча я не видел, поэтому мне тяжело сказать, что конкретно случилось. Но я понимаю, что это недопустимо так пропускать мяч. При счете 1:0 у нас был моментальный всплеск эмоций, появилась уверенность. А тут мы понимаем, что начинаем даже не сначала, а забивать надо еще больше – 5, кажется. Собственно, на таком уровне я понимаю, что это неприемлемо. Так играть нельзя. У нас оставались шансы при счете 1:0.

– Тебя много критикуют, но партнеры нередко делают не самые удобные передачи для тебя. Что ты можешь сказать о сыгранности в команде на сегодняшний день?
– Я уверен, что мы становимся лучше каждый день, играя вместе регулярно. Мы привнесли новый стиль в команду, она играет чуть по-другому. Нужно время, чтобы это все наладить. Что касается критики, то уже говорил, что критика меня не очень задевает. Я стараюсь улучшить свою игру. Может, некоторые люди требуют от меня слишком много, но это их право. Наверняка, у них были какие-то ожидания относительно моего прихода в команду. Я стараюсь, и играю на том уровне, каком могу, выкладываюсь полностью. Знаю, очень много болельщиков хорошо ко мне относятся и поддерживают. Постараюсь отблагодарить их своей работой.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Берг Краснодар Олимпиакос
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