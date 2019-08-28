Андрей Будогосский: прыщавые юнкоры от журналистики формируют негативный образ судьи

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о проблемах с притоком новых судей в российском футболе.

Фото: "Спорт-экспресс"