Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия заявил, что возможный уход из команды одного из братьев Миранчуков не станет катастрофой для "Локомотива".
"Уход одного из Миранчуков не станет катастрофой для "Локомотива". Я вообще не люблю это слово. Это футбол, здесь всякое бывает, у нас хорошая команда, в которой много хороших игроков. Однако братья Миранчуки — отличные футболисты, одни из лучших в России", - цитирует Кверквелию Sport24.
Соломон Кверквелия: уход одного из Миранчуков не станет катастрофой для "Локомотива"
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