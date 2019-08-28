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Соломон Кверквелия: уход одного из Миранчуков не станет катастрофой для "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия заявил, что возможный уход из команды одного из братьев Миранчуков не станет катастрофой для "Локомотива".

"Уход одного из Миранчуков не станет катастрофой для "Локомотива". Я вообще не люблю это слово. Это футбол, здесь всякое бывает, у нас хорошая команда, в которой много хороших игроков. Однако братья Миранчуки — отличные футболисты, одни из лучших в России", - цитирует Кверквелию Sport24.


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Теги: Кверквелия Миранчук Ан. Миранчук Ал. Локомотив
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