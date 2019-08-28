Агент полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков Вадим Шпинев прокомментировал возможность ухода братьев из команды. Ранее сообщалось об интересе к ним со стороны "Зенита".
"На данный момент первоочередная задача Леши и Антона — Лига чемпионов и выступление в национальной сборной, куда они вызваны. Вот об этом они думают.
У Миранчуков действующие трудовые договоры. Они исполняют свои обязанности в родном клубе, где выросли и стали футболистами. Что будет дальше, я не знаю. Может, завтра "Барселона" сделает предложение на 80 миллионов евро, и парни уедут.
А, может, "Зенит" сделает предложение. Тогда парням надо будет думать. Пока нет явной конкретики. Но я хочу подчеркнуть, что у ребят все в порядке в "Локомотиве", нет никаких конфликтов. Нормальная рабочая атмосфера", - цитирует агента "Спорт день за днем".
Агент Миранчуков: не знаю, что будет дальше. Может, завтра "Барселона" предложит 80 млн евро?
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