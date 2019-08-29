"Динамо" возьмёт Хильемарка в аренду до завершения сезона-2019/20 и заплатит за это 500 тысяч евро. Медицинское обследование футболиста может пройти уже сегодня, 29 августа, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
27-летний футболист в прошлом сезоне провёл 17 матчей в Серии А, в 15-ти из которых выходил на поле в основном составе. В его активе один забитый мяч.
"Динамо" возьмёт в аренду полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка
Московский клуб договорился о переходе шведского футболиста.
фото: официальный сайт шведской федерации футбола
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