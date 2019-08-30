Полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги Европы.
"Нам попалась ровная группа, все соперники по-своему интересны. Главное — выйти в плей-офф. Насколько будет сложно? Думаю, сложно может быть с любым соперником, в Лиге Европы слабых команд нет. Играть со всеми будет интересно, матчи должны получиться напряженными.
Главное — выполнить установку на матч. Против "Хетафе" важно лишить их мяча. Мы все хорошо знаем, как испанцы умеют комбинировать. По "Трабзонспору" могу сказать, что у них будет поддержка сумасшедшая, как было недавно в Греции с "Олимпиакосом". Карадениз — мой друг, может, он даст пару советов. Ха-ха-ха.
В целом нам попалась хорошая и ровная группа. Не будет ли проблем с настроем после квалификации Лиги чемпионов? Об этом не может быть и речи. Конечно, нам бы хотелось подняться как можно выше, но никакой недооценки не будет. Сейчас мы все силы приложим в национальном чемпионате и будем готовиться к групповой стадии Лиги Европы", - цитирует Камболова Sport24.ru.
Руслан Камболов: "Краснодару" в ЛЕ попалась хорошая и ровная группа. Все соперники по-своему интересны
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