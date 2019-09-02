Андре Шюррле — об игре с "Зенитом": не тот результат, которого мы хотели. Спасибо за потрясающую атмосферу на стадионе

Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле в своём инстаграме опубликовал пост, посвященный вчерашнему поражению "Зениту" на домашнем поле (0:1).

фото: официальный сайт ФК "Спартак"

"Не тот результат, которого мы хотели вчера. Спасибо за потрясающую атмосферу на стадионе. Теперь настало время отдохнуть и восстановиться с семьёй", — написал игрок "Спартака" в соцсети.