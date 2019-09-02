Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, отмечающий сегодня 56-й день рождения, поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 против команды Шотландии (Глазго, 6 сентября) и похвалил защитника "Зенита" Юрия Жиркова, забившего красивый победный гол в матче 8-го тура РПЛ в ворота "Спартака" (1:0).
"Мы изучаем сборную Шотландии, у них есть несколько потерь. В Глазго надо быть готовым. Это спринт, не марафонская дистанция. И состав мы подобрали под эту игру. Сегодня была запланирована теория, но нет Головина и Черышева, мы отменили. Поэтому заменим это тортом.
Жирков? С голом не поздравлял. А вчерашняя игра показала, почему он с нами. Мы рады его здесь видеть. Сколько и как будет играть — пока непонятно.
Самое важное поздравление? Мне звонили друзья, много было поздравлений. Не буду никого выделять, чтобы не обидеть. Поэтому скажу всем спасибо", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Станислав Черчесов: игра "Спартак" - "Зенит" показала, почему Жирков в сборной России
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