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РПЛ: даже с системой видеонаблюдения не можем зафиксировать всех провокаторов с ракетницами

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин недоволен использованием фанатами пиротехники на матчах чемпионата России.

"Мы отмечаем присутствие пиротехники. Анализ сделан — пиротехника присутствует в основном на дерби и там, где непростые отношения между клубами. Фанаты считают, что это неотъемлемый элемент боления. Мы проконсультировались с клубами, с иностранными партнерами накануне жеребьевки в Монако. Французская лига пригласила нас на матч "Ницца" - "Марсель". Там матч прервали, увели игроков. Пиротехника не только наши наболевшие вопросы. Нужен еще раз диалог с фанатами. Мы разрабатываем с РФС комплексные меры. Пиротехника — это все же опасность. Мы видим петарды, когда вокруг дым и люди им дышат… Это не очень красиво. С этим надо бороться. Надо добиваться регресса, наказывать этих людей. То же самое с матом — на дерби такое несется! Мы работаем над этим. Понимаем, что это культура боления, но не до такой же степени", - цитирует Прядкина Sport24.ru.

Прокомментировал ситуацию и директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.

"В прошлом сезоне из 240 матчей пиротехника была всего на 37, это чуть больше 15%. Это дерби или матчи с участием большой пятерки по количеству болельщиков: "Динамо", "Зенит", ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". Мы озабочены этим и тем, что в этих матчах используются нецензурные кричалки. Надеюсь, разработанные меры позволят это минимизировать. Полностью исключить это, наверное, невозможно. У нас не хуже, чем в Европе. В прошлом туре горели Австрия, Швейцария, Италия, Германия… У нас это даже в меньшей степени. Даже при нашей системе видеонаблюдения мы не можем зафиксировать всех провокаторов с ракетницами", - сказал Мейтин.


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