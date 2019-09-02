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Стало известно, почему трансфер Комличенко в ЦСКА не состоится

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко не перейдет в ЦСКА.

Согласно информации источника, руководство армейцев отказалось платить ранее согласованную сумму в размере 2,5 млн евро и предприняло попытку арендовать форварда сборной России. Такой вариант не устроил чешский клуб. Переговоры велись весь день, но договориться стороны не смогли.

Ранее интерес к Николаю Комличенко проявляли "Локомотив", "Гент" и ПАОК.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Комличенко ЦСКА
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