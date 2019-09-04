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Спартак Гогниев: "Алания" покажет страстный футбол в матче с ЦСКА

Главный тренер "Алании" Спартак Гогниев поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА в 1/16 финала Кубка России.

"ЦСКА всегда занимает лидирующие места в Премьер-Лиге. К тому же, цвета «армейцев» всегда защищало немало осетин и воспитанников осетинского футбола, а сейчас играет Алан Дзагоев. Поэтому нам хотелось с ними встретиться и мы очень рады результатам жеребьёвки.
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Часто, когда команда Премьер-Лиги борется за высокие места и выходит на поле через три дня на четвертый, то она позволяет себе сыграть на ранних стадиях Кубка неосновным составом. ЦСКА — квалифицированная команда, каждый футболист там очень силен индивидуально и даже если во Владикавказ приедут игроки запаса, команда все равно будет сильная. Это неоднократный чемпион и обладатель Кубка страны. Лёгкой игры для нас точно не будет! У нас впереди еще три тура в чемпионате, поэтому к ЦСКА начнем готовиться позже.
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Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков, которые, я знаю, придут в большом количестве на матч и поддержат нас. На наши игры во второй лиге приходят по 15 тыс. зрителей, а против команды Премьер-Лиги, думаю, будет полный стадион. Мы сделаем всё, что от нас зависит, покажем страстный футбол и постараемся добиться результата", - цитирует Гогниева пресс-служба "Алании" в инстаграме.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Гогниев Алания ЦСКА
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