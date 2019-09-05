Глушаков дал большое интервью. О заговоре агентов, Кононове и возвращении в «Спартак»

Бывший капитан красно-белых поддал огня во время перерыва на матчи сборных - Денис рассказал про конфликт с окружением Карреры и его последствия.
Почему решил продолжить карьеру в Грозном
- «Ахмат» - лучший для меня вариант со всех сторон.
Были переговоры с «Рубином» и диалоги с «Динамо». Но понятно, что в Москве тоже началось бы противостояние с болельщиками. Фанаты друг с другом общаются, и мне бы, скорее всего, не давали играть. Мог также улететь в Турцию на хороших условиях. Но за их чемпионатом у нас особо не следят, там можно было пропасть с радаров. А я ещё собираюсь доказать, что меня рано списывать со счетов. Так что когда позвонил Рашид Маматкулович Рахимов, я сразу решил, что перейду в «Ахмат». Рахимов — сильный тренер и человек, который ещё и дал мне путь в большой футбол, поверил в меня в «Локо». Мы быстро получили добро от руководства «Ахмата» и сразу закрыли тему.
Моя поездка на игру «Сочи»? Там Динияр Билялетдинов был на просмотре, так что мы с Димой Комбаровым хотели увидеться с другом. Да, «Сочи» делал предложение, не отрицаю.
«Ростов»? На ранних этапах, когда ещё не было интереса «Ахмата», мы реально созванивались с Карпиным. Точнее, Георгич сам написал: «Привет, игрочишка, наберу тебе»? У нас с ним просто нормальные отношения: прикалываемся постоянно, это и на видео из Катара можно найти.
Ну вот он и спросил, что дальше будет с моей карьерой и не хотел бы я в «Ростов». Обсудили вопрос. Они размышляли, оставить ли одного футболиста.
Ерёменко ли тот футболист? Ну хочешь – напиши: Ерёменко. В этом ничего такого. У нас с Ромой нормальные отношения. Он остался. И после этого стало понятно, что команда укомплектована.
За что агенты пытались «уничтожить» Глушакова
- В интервью Федун сказал, что все мои проблемы начались после подписания соглашения в обход посредников? Я же не один об этом говорю.
После чемпионского сезона агентская сторона изъявила желание поучаствовать в подписании контракта. Я ответил: «Хорошо, давайте, но я хочу определённые условия». В течение трёх месяцев они пытались договориться с клубом, но не смогли. Хотя ничего особенного в запросах не было.
Агенты мне довольно грубо сказали, что раз тебе цифра не нравится, то я могу отправляться на три буквы и договариваться сам.
После матча с «Рубином», когда мы выиграли 1:0, а я отдал голевую передачу, в раздевалку зашёл Федун. Мы сидели и праздновали победу, а он при всех мне сказал: «Ты что вообще творишь, почему не подписываешь? Я ж тебе та-а-акие условия предлагаю»!
Я спросил: «Какие условия?». И мы вышли с ним поговорить. Федун был очень удивлён и назвал совсем другую цифру – не ту, которую мне назвали агенты. Я тут же ответил, что на таких условиях готов сразу же подписать контракт. Мы пожали друг другу руки.
После этого, единственное, что я услышал от влиятельных людей в футболе — это то, что нормальной жизни и футбола у меня уже не будет.
Окружение Карреры
- Конфликт с Массимо? Не с ним, а с его окружением. Про этих людей мы всё поняли по ходу чемпионского сезона. В первом круге, когда сделали отрыв + 8, у всех были замечательные отношения. С Каррерой постоянно общались, он часто шёл навстречу.
В межсезонье всё изменилось: в команду пришли Трабукки и Гурцкая. Теперь они всегда были рядом – на сборах, ужинах, тренировках.
Агенты опасались, что я могу проявить недовольство из-за происходящего около команды, тому же Федуну случайно в раздевалке намекнуть о том, что творится вокруг коллектива, какие сделки проворачиваются.
Мания преследования? Слушай, я играл в футбол и всё понимал. Возьмём того же Петковича. Не буду говорить подробно, но парень сам рассказывал, что и кому отдавал.
Вот с чего, например, трансфер Петковича начался? Они Макеева убирают после окончания сезона — футболиста с русским паспортом, спартаковца. Задаётся резонный вопрос агентам: «Зачем вы это делаете, если у нас дефицит правых защитников»?
О нежелании видеть в команде Самедова
Гурцкая ко мне подошёл и спросил: «Нужен ли нам Самедов или нет»? Я удивился: «Почему ты спрашиваешь, зачем тебе моё мнение»? Он настаивал: «Ты же капитан»!
Я сказал, что читал про ситуацию с Самедовым: он не просто так уходил из «Локомотива», у них были недопонимания с Сёминым — всё это уже было в СМИ.
Плюс Саня опытный футболист и уважает себя, он бы не пошёл в «Спартак» запасным. Но к тому моменту у нас на флангах были Зобнин и Квинси, а также молодой Зуев. То есть мне как капитану и для микроклимата в команде, важно было понимать, куда Самедова будут ставить. Да, я переживал за коллектив, потому что нам не нужны были недовольные или обиженные футболисты. Гурцкая объяснил: «Квинси будет слева, Самедов – справа, Зобнин – в центре». Я ответил: «Хорошо, тренеру виднее». Вот и всё. Но Сане передали, будто я был недоволен его переходом. Он, как прямой парень, это потом и предъявил. К сожалению, это был один из многочисленных примеров стравливания людей, приводящего к обидам, непониманию в команде.
Про ситуацию с травмами в 2017-м
Мы приехали на сборы после Кубка конфедераций чуть позже, но уже тогда ребята говорили, что Хави отодвигают, а всем рулит Джорджо, который вводит упражнения с дисками, после которых болят пах, приводы и колени. Тогда говорили, что плох Глушаков, но объективно вся команда была вялая, тяжёлая. Один только иностранец – не буду говорить, кто -понял, что нужно избегать дисков и штанг, говорил: «У меня там болит, тут болит» — и старался с Хави заниматься. Вот они носился на свежих ногах, а мы, дурачки, все слушали и выполняли. Русский менталитет: сказали — делаем.
Мы сказали Массимо: «Верните Хави, зачем вы его отодвинули»? И когда результатов не было, Каррера всё-таки решился на изменения. Хави реально вернулся к октябрю-ноябрю, и мы понеслись. То же самое с Пилипчуком. В октябре-ноябре к нему опять стали прислушиваться.
Но тогда всё вроде наладилось, мы побеждали, уходили в отпуск в хорошем настроении, но на сборах весь тренировочный процесс опять отдали итальянцам. Вновь были эти диски, штанги, какие-то приседания. И начали весну опять со скрипом. Проиграли в Лиге Европы, еле победили СКА и так далее. Чувствовалось, что нет запаса, а обстановка накаляется. Хави однажды весь день готовил тренировочный процесс, сидя за компьютером, а на тренировке было совсем другое. Каррера довёл Хави до того, что он просто ушёл с поля в номер, а я побежал его успокаивать.
[Это было] перед игрой с «Уралом» Стоял какой-то большой вес для приседаний, и Дима Комбаров задаёт вопрос Джорджо: «А как вы высчитываете вес? Если вот стоит здоровый Кутепов — 90 килограмм, и я, худой, – 60 кило – почему делаем всё одинаково?» Тот ничего не ответил. Дима ещё раз: «Ну так почему мы один и тот же вес делаем? Я не хочу травму получить». И тут д’Урбано говорит: «Просто ты сильный характером – из-за этого».
Закончилось тем, что и Адриано, и Мельгарехо получают мышечный спазм на тренировке. Всё, двое мимо игры! А остальные на матче с трудом подвигались, на тяжёлых ногах.[Я сам тогда]сыграл отвратительно! «Урал» нас просто отвалтузил — и всё, пока, чемпионство! Ну, тогда я на эмоциях и залил пост: «Бог всё видит».
Про тот самый разговор после вылета от ПАОКа
- Если никого не сливали, что означает «катать вату»? «Катать вату» — это реально плохо сыграть. Тренер объясняет: «Мы будем против ПАОКа играть вот так, но ничего не получается, потому что команда на самом деле не знает, что делать. Должны были проходить того соперника, а по факту «прокатали вату», ещё и Адри удалился в первом тайме.
Я жёстко высказал насчёт него? Ну так всем было известно, что он любимчик Массимо. Я сам всегда шутил: «Смотри, Адри, папа твой идёт». Так что он ничего нового не услышал, эти шутки давно ходили. А Зе обижался, потому что много тренировался, но знал, что другой форвард мог быть в любом состоянии, но всё равно играл бы в составе.
Как он отреагировал? А как ему реагировать? Разве я соврал? Он даже в интервью ответил, что всё в порядке. Но одно дело, если бы я это в прессу сказал, а другое — просто с другом поделился. Адри — молодец, всё понимает – здороваемся с ним, общаемся, дружим.
Про слова помощника Карреры, что Глушаков, Комбаров и Ребров средние игроки
- Мальфатти сказал, что мы с Комбаровым и Ребровым средние игроки, которые ничего бы не выиграли без Массимо?
У каждого может быть свои мнение, но когда мы выиграли золото, он всё же был не с нами, а в юношеской академии «Юве». В играх важна статистика, пусть посмотрит количество моих игр за сборную, на чемпионате мира и Европы, голы там забьет, проанализирует сколько в чемпионском сезоне Глушаков принёс очков, а потом пусть повторит свои слова. Он вообще какое отношение имеет к чемпионству, где он тогда был? А вот заслуга Массимо, безусловно, была огромной. Но, повторю, важна и команда футболистов, костяк, чтобы все оставались единомышленниками. И этот коллектив жил бы и дальше, если б его не разрушали и не подтачивали изнутри. «Спартак» стал похож на яблоню, которая перестала плодоносить из-за того, что в неё залезли черви.
Общение с фанатами
- Почему не пытался пообщаться с болельщиками, которые пытались меня унизить? Я сразу же это сделал. Как мне сказали, в отель приехали представители девяти фан-движений из 12. Они задали мне все волнующие их вопросы, я правду рассказал — что с тренером было, что с коллективом. Они спросили: «А если ты обманываешь?» Я сказал: «Здесь есть вся команда, можете любого футболиста позвать, меня вывести, а у него спросить, правда это или нет?» Они так и сделали. Вызвали футболиста, он всё подтвердил. Да и впоследствии Зобнин и Ещенко в интервью то же самое говорили. Дальше я задал фанатам встречный вопрос, почему вообще на меня такая атака идёт? Они сказали, что это в основном от трёх движений, которые не приехали. Я так понимаю, у них в фанатской среде тоже недопонимание серьёзное.
«Фратрия»? Именно они не приехали. А как мне их звать? По-моему, если результата нет у команды и нужно решать вопросы, то «Фратрия» приезжает на базу и сама всё решает. А здесь, значит, шум и гам – и никто не хочет разбираться, не звонят. Они, получается, не могут меня найти, пообщаться во благо команды, чтобы футболисты спокойно готовились и играли. У всех же мой телефон есть. Тем более, когда вышло их письмо, я сразу сказал в интервью, что собираюсь встретиться с «Фратрией» и порешать все вопросы. Никто на меня не вышел.
Про баню и бывшую супругу
- Я слышал в разных агентских кругах и от уважаемых людей, что мне не дадут жить и играть в футбол. И в тюрьму, как я понимаю, хотели посадить. Эти ж иски, подставы и новые акции в дни судов и матчей «Спартака» не просто так были. Знаю, что за мной и детективы следили. И что мой телефон взламывали и слушали в течение последних лет. Об этом я пока не могу рассказывать.
Видео из бани – часть сценария. Оно было снято, когда мы с Дарьей не жили вместе, а я уже подал на развод. Пока идёт бракоразводный процесс – я не могу говорить на эту тему, но там много интересного. Могу даже сказать, что во всём произошедшем считаю себя правым на 95%. Я охранял и охраняю то, что заработал своим трудом. А их вбросы про меня – это по большей части враньё и хайп для её окружения!
Выложенные разговоры с женой? Это ответ на провокации с её стороны. Даша говорила, как всё последнее время фабриковала компромат, угрожала мне, что заберёт то и это, оставит без денег, футбола. После того разговора много было сказано, а мои фразы умело нарезали и сфальсифицировали. Многим сложно понять меня, но когда с человеком строишь жизнь, а он тебя предаёт во всех смыслах, то это очень тяжело. И речь не про измену или секс, а когда тебя хотят оставить ни с чем, шантажируют – в такие моменты сложно объяснить свою реакцию. Не удивлюсь, кстати, если они ещё чего-нибудь припасли.
Про Кононова
- Нормальный тренер, у него своё видение на игру, на тактику. И мы нашли с ним общий язык, спасибо ему и коллективу за поддержку. Если честно, то под то, что он хочет, нужен чуть-чуть другой подбор футболистов (интервью было записано на июньских сборах «Ахмата», прим. Rusfootball.info).
Повышает ли он голос? Конечно. Когда «Вильярреалу» проиграли, он вообще матом ругался. Покричал, взорвался. Там, правда, первый тайм был безобразный.
Он просто интеллигентный мужик. Надо пообщаться с человеком, чтобы делать о нём выводы, а оскорбления не красят болельщиков и будоражат игроков.
О возвращении в «Спартак»
- Мои слова про возвращение в «Спартак» это ирония? А что, я старый? Мне – 32. На Ещенко посмотрите в 35 лет – он играет. Надо играть – и всё. У футбола свой язык, который расставит всех на свои места. Что загадывать. Не знаю даже, что будет, когда выйду за дверь. Уверен, что каждый этап жизни, даже самый тяжёлый, нужно пройти с высоко поднятой головой, не прогибаться и двигаться вперёд.
***
Агент Тимур Гурцкая уже публично ответил Денису Глушакову через «СЭ»:
- Время расставляет все акценты.
Если Денису не находится места в обновленном «Спартаке», где уже нет ни Карреры, ни его друзей, где сменилось руководство, пришел новый тренер, это говорит о сегодняшнем уровне Глушакова.
Желаю ему перестать жить воспоминаниями о чемпионском сезоне, у него впереди блестящая карьера.
Пусть попробует доказать, что может выигрывать золото без Массимо и той команды, которая была в «Спартаке».
Пока у него не очень получается, но время еще есть – в этот раз ему будет значительно легче, ведь рядом нет Карреры и футболистов, которые ему так не нравились, - заявил Гурцкая.
Полное интервью "Чемпионата" с Денисом Глушаковым
Фото: ФК "Спартак", Олег Яковлев / РБК, "Чемпионат", Global Look Press/Dmitry Golubovich
Глушаков дал большое интервью. О заговоре агентов, Кононове и возвращении в «Спартак»
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