Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал конфликт, который произошёл в клубе между полузащитником Денисом Глушаковым и экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.
"Денис — профессионал, всегда хорошо работал. Не имел с ним никаких проблем. Не знаю, насколько велика была роль агентов в истории с Глушаковым, но когда я работал с Трабукки, то он всегда подходил ко мне, спрашивал как дела. Трабукки — хороший человек, у меня не было с ним никаких проблем. На последней игре Денис сказал мне, что я профессионал, поблагодарил за работу. Не знаю, почему он так сейчас про меня высказался. У меня нет с ним никаких проблем.
При мне конфликт у Глушакова с Каррерой был всегда. Я хотел их помирить, хотел, чтобы "Спартак" был одной семьёй. В Австрии они поговорили, вроде бы всё решили. А потом в интернете появились эти "лайки". Я никогда не говорил с Трабукки и Гурцкая о проблемах с Глушаковым, мы общались только о футболе. Спасибо Глушакову, он — профессионал, уважал мою работу. Хочу пожелать ему удачи в новой команде. Каррере тоже желаю только удачи в тренерской работе", - цитирует Рианчо "Чемпионат".
Рауль Рианчо: при мне конфликт Глушакова и Карреры был всегда
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»