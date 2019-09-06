На свободу с чистой совестью. Кокорин в «Зенит», а Мамаев куда?

Сегодня Алексеевским судом Белгородской области было принято решение отпустить Кокорина и Мамаева по УДО. Уже через десять дней они выйдут на свободу. Разбираемся, что будет с игроками потом.
Сегодня стало известно, что два главных преступника РПЛ Александр Кокорин и Павел Мамаев через десять дней будут освобождены (насчёт их друга Протасовицкого пока неизвестно, он в другой колонии, брат Кокорина выйдет с игроками). Суд впервые за год вынес решение в пользу футболистов - в заключении они находились с октября прошлого года.
По информации журналистов, потерпевшие были не против того, чтобы заключённых отпустили. Также на пользу Кокорину и Мамаеву пошли отзывы руководства колонии. Ими остались очень довольны. Парни вроде как активно пропагандировали спортивный образ жизни и сумели вдохновить своих соседей.
Восторгалась даже помилевшая прокуратура, которая, как выяснилось, не будет подавать апелляций по поводу решения суда (то есть шансов, что Кокорин и Мамаев всё-таки не выйдут, нет).
- Мамаев и Кокорин в период содержания под стражей зарекомендовали себя с положительной стороны. Они сразу были трудоустроены, добросовестно относились к труду, посещали мероприятия воспитательного характера, заслужили по два поощрения, принимали участие в спортивных мероприятиях, даже способствовали приобщении к спорту других заключенных, - заявил прокурор Дмитрий Пакалов.
И что дальше?
Игроки должны возвращаться (или хотя бы пытаться это сделать) в футбол. Но как именно?
Задача Кокорина относительно лёгкая. С самого начала форварда поддерживало руководство и тренер его команды. Журналист Василий Конов написал в телеграме, что питерцы предложат нападающему новый контракт. Семак уже отреагировал на новость об освобождении в инстаграме.
С одной стороны, сообщают, что дозаявить его можно будет, как только он окажется на свободе. Регламент РФС разрешает включить в заявку футболиста, чей контракт истек во время трансферного периода, в течение 30 дней после закрытия окна.
С другой, не всё так благостно. Телеграм-канал "Честность - не порок" заявил, что подписать контракт с Кокориным в сентября «Зенит» не сможет:
- Трансферное окно в России закрылось 2 сентября. Заявка свододного агента, у которого закончился трудовой договор в период регистрационного периода, возможна только в случае, если клуб подаст заявление в Комитет по статусу РФС в первые 14 дней после закрытия трансферного окна, то есть до 16 сентября включительно. Но для этого клубу и футболисту нужно подписать трудовой договор. А до 17 сентября , когда сегодняшнее решение суда об УДО вступит в законную силу, это невозможно, - после этого стало совсем непонятно, когда именно состоится возвращение Кокорина в футбол хотя бы формально.
Как бы то ни было исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан уже объяснил, что Кокорин и Мамаев могут быть заявлены в РПЛ вне регистрационного периода.
В любом случае куда больше вопросов в случае Александром вызывает не клуб, а его здоровье. У нападающего проблемы с коленом из-за сбитого режима реабилитации – в СИЗО Кокорин не мог выполнять упражнения.
"Зенит": встретимся с Кокориным после вступления его приговора в законную силу
Адвокаты во время весенних слушаний пугали, что с коленом у Александра всё совсем страшно, но есть серьёзная вероятность, что это блеф. Тем более после предыдущего большого простоя Кокорин быстро вернулся в игру – лишний повод для фанатов «Зенита» верить в хороший исход.
С Мамаевым всё гораздо неприятнее. «Краснодар» уже объяснял, что расторгнуть контракт, пока Павел был за решёткой, они не могли. Поэтому это случится в ближайшие две недели после его освобождения. Вариант с прощением полузащитника, насколько это понятно по конкретным словам Сергея Галицкого, в клубе не рассматривается.
Если бы сложности лежали только в области поиска клуба, было бы ещё ничего. Мамаева вполне бы могла подобрать почти любая команда второй восьмёрки. Да и не только – вариант в «Ростове», где нет альтернативы Попову, например, вполне подходит.
Но Мамаев в любом случае не сможет заявиться за другую команду до следующего трансферного окна. По регламенту, Мамаев имел бы право на подписание нового контракта после разрыва старого соглашения до первых чисел октября (месяц после закрытия ТО), если бы оно произошло по любым причинам, кроме сделанного им – нарушения закона.
Осталось добиться права подписывать контракт, а вариантов у Павла предостаточно. Кроме упомянутого выше, можно вспомнить, что Мамаева был не против видеть в «Ахмате» сам Рамзан Кадыров:
- Я посоветовался с руководством футбольного клуба «Ахмат», мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде. Заявляю ответственно, что мы не ждем от них никакой звездной игры и забитых мячей. Наша цель – помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации, - заявлял глава чеченской республики.
Рамзан Кадыров прокомментировал УДО Кокорина и Мамаева
Президент «Урала» Григорий Иванов тоже говорил, что такому переходу не противился бы. Да и кому бы не понадобился игрок такого уровня за бесплатно и без требований безумной зарплаты? Даже если восстановление пошло бы тяжело, приобретающая сторона не особо и потеряла что-нибудь.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС, РИА Новости/Илья Питалев, ФК "Зенит"
На свободу с чистой совестью. Кокорин в «Зенит», а Мамаев куда?
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»