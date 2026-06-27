Глава РФС высказался о возможном введении Fan ID в Пути РПЛ Кубка России

"Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждается. Он относится к прерогативе правительства. Если правительство примет такое решение, то, действительно, посещение матчей Пути РПЛ в Кубке России будет происходить по картам болельщика", - передает слова Дюкова "Матч ТВ".
Карта болельщика стала обязательной при посещении матчей Российской Премьер-Лиги и финала Кубка России с 2022 года.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский "Спартак". Красно-белые одержали победу над "Краснодаром" в финале турнира (1:1, 4:3 - пенальти).