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Глава РФС высказался о возможном введении Fan ID в Пути РПЛ Кубка России

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слухи о введении Fan ID в Пути РПЛ Кубка России c нового сезона.
Фото: РФС
Александр Дюков подтвердил, что введение Fan ID на матчах Пути РПЛ Кубка России обсуждается. Президент РФС отметил, что это решение будет принимать правительство РФ.

"Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждается. Он относится к прерогативе правительства. Если правительство примет такое решение, то, действительно, посещение матчей Пути РПЛ в Кубке России будет происходить по картам болельщика", - передает слова Дюкова "Матч ТВ".

Карта болельщика стала обязательной при посещении матчей Российской Премьер-Лиги и финала Кубка России с 2022 года.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский "Спартак". Красно-белые одержали победу над "Краснодаром" в финале турнира (1:1, 4:3 - пенальти).

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