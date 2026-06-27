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Мостовой поделился мнением о перспективах сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил перспективы сборной Узбекистана выйти в плей-офф чемпионата мира-2026.
Фото: Сборная Узбекистана по футболу
Чтобы иметь возможность выйти в 1/16 финала ЧМ-2026 с третьего места в группе K Узбекистану в последнем туре группового этапа нужно обыграть сборную ДР Конго с разницей минимум в шесть мячей.

"Не исключаю победу Узбекистана в матче с Конго, но узбекистанская команда точно не выйдет в плей-офф.

Слишком большая разница голов. Узбекистан будет пытаться и биться за престиж, так как захочет ещё раз показать себя миру", — передаёт слова Мостового Metaratings.

Матч между сборными ДР Конго (3-е место, 1 очко) и Узбекистана (4-е место, 0 очков) состоится завтра, 28 июня, на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте, штат Джорджия, США. Начало — в 02:30 мск.

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