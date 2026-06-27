Мостовой поделился мнением о перспективах сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил перспективы сборной Узбекистана выйти в плей-офф чемпионата мира-2026.

Фото: Сборная Узбекистана по футболу

"Не исключаю победу Узбекистана в матче с Конго, но узбекистанская команда точно не выйдет в плей-офф.