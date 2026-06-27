Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кабо-Верде
0 - 0 0 0
Саудовская АравияЗавершен
Уругвай
0 - 1 0 1
ИспанияЗавершен
Египет
1 - 1 1 1
ИранЗавершен
Новая Зеландия
1 - 5 1 5
БельгияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Локомотив
17:00
РодинаНе начат
Зенит
17:00
ЛенинградецНе начат
Ахмат
19:00
ОФК БелградНе начат

Президент РФС сделал заявление о работе Карпина в сборной России

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Фото: РФС
Александр Дюков заявил, что Российский футбольный союз удовлетворен работой Валерия Карпина в сборной. Президент организации отметил, что специалист вызывает в национальную команду большое количество молодых футболистов.

"Мы удовлетворены работой Валерия Георгиевича. Что можно занести в актив: по сути, состоялась перестройка нашей сборной, состав обновился почти полностью. Вы видите, какие изменения были произведены за четыре года. За это время удалось посмотреть большое количество молодых футболистов, которые были вызваны в сборную.
Второе, что хотелось бы отметить: действительно достаточно сложно поддерживать работу института сборных команд, когда нет официальных матчей. Но Валерию Георгиевичу это удается. Все игроки сборной приезжают туда с желанием", - передает слова Дюкова "Матч ТВ".

Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России в конце июля 2021 года. Всего под его руководством национальная команда провела 35 матчей, одержала 23 победы, 9 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Соглашение со специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года. Последние 4 года подопечные Карпина проводят только товарищеские матчи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится