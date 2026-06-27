Президент РФС сделал заявление о работе Карпина в сборной России

"Мы удовлетворены работой Валерия Георгиевича. Что можно занести в актив: по сути, состоялась перестройка нашей сборной, состав обновился почти полностью. Вы видите, какие изменения были произведены за четыре года. За это время удалось посмотреть большое количество молодых футболистов, которые были вызваны в сборную.Второе, что хотелось бы отметить: действительно достаточно сложно поддерживать работу института сборных команд, когда нет официальных матчей. Но Валерию Георгиевичу это удается. Все игроки сборной приезжают туда с желанием", - передает слова Дюкова "Матч ТВ".
Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России в конце июля 2021 года. Всего под его руководством национальная команда провела 35 матчей, одержала 23 победы, 9 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Соглашение со специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года. Последние 4 года подопечные Карпина проводят только товарищеские матчи.