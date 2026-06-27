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Барбоза оценил шансы Узбекистана в матче с ДР Конго

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от матча 3 тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными ДР Конго и Узбекистана.
Фото: Getty Images
По мнению Барбозы, узбекистанцы могут добиться победы в матче с конголезцами. В преддверии встречи Узбекистан с 0 очков замыкает таблицу группы K, ДР Конго с одним баллом располагается на третьей строчке квартета.

"Меня впечатлил матч Узбекистана с Колумбией, счёт был не по игре. У сборной есть потенциал, но в матче с португальцами они допустили много ошибок. Это интересная команда, но они не показали себя.

Они сделают всё, чтобы победить Конго и продемонстрировать своё мастерство, шансы на победу у них есть", — передаёт слова Барбозы Metaratings.

Чтобы иметь возможность выйти в 1/16 финала ЧМ-2026 Узбекистану нужно обыграть ДР Конго с разницей минимум в шесть мячей. Очное противостояние команд состоится 28 июня на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте, штат Джорджия, США. Начало — в 02:30 мск.

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