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Зырянов ответил, заслужил ли Дуран медаль за победу в РПЛ-2025/26

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов ответил, заслужил ли колумбийский нападающий Джон Дуран получить золотую медаль за победу в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Зенит"
Зырянов признался, что не знает, была ли футболисту отправлена награда за победу в чемпионате.

"Конечно, Дуран заслуживает получить золотую медаль. Он был игроком "Зенита".

Просто я не знаю, отправили мы ему её или нет. Я сейчас в отпуске", — передаёт слова Зырянова Metaratings.

Дуран перешёл в "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в феврале этого года за 2,75 млн евро на правах аренды до конца сезона. В РПЛ он провёл 6 матчей и забил один гол с пенальти. Также в его активе — 3 игры и один забитый мяч с пенальти в Кубке России.

Ещё до заключительного тура чемпионата колумбиец покинул расположение "Зенита", договорившись с руководством, что в клубе он не останется.

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