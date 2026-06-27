Зырянов ответил, заслужил ли Дуран медаль за победу в РПЛ-2025/26

"Конечно, Дуран заслуживает получить золотую медаль. Он был игроком "Зенита".
Просто я не знаю, отправили мы ему её или нет. Я сейчас в отпуске", — передаёт слова Зырянова Metaratings.
Дуран перешёл в "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в феврале этого года за 2,75 млн евро на правах аренды до конца сезона. В РПЛ он провёл 6 матчей и забил один гол с пенальти. Также в его активе — 3 игры и один забитый мяч с пенальти в Кубке России.
Ещё до заключительного тура чемпионата колумбиец покинул расположение "Зенита", договорившись с руководством, что в клубе он не останется.