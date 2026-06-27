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Барбоза оценил важность матча с Колумбией для сборной Португалии

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от матча 3 тура группового этапа чемпионата мира между сборными Колумбии и Португалии.
Фото: Getty Images
На данный момент колумбийцы лидируют в группе K с 6 очками, португальцы с 4 баллами занимают второе место. По мнению Барбозы, эта игра является для Португалии моментом истины.

"Матч с Колумбией будет для нас моментом истины, это игра с командой, которая находится на нашем уровне. В этой игре мы поймём, насколько готовы к турниру и к борьбе за высокие места.

То, что мы видели, заставляет быть скептичным. Если команда не выиграет, то будет понятно, что она не готова к чемпионату мира. Португалия хочет выиграть турнир, поэтому должна побеждать любую команду", — передаёт слова Барбозы Metaratings.

Матч между сборными Колумбии и Португалии состоится 28 июня на "Хард Рок Стэдиум" в Майами-Гарденс, штат Флорида, США. Начало — в 02:30 мск.

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