Барбоза оценил важность матча с Колумбией для сборной Португалии

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от матча 3 тура группового этапа чемпионата мира между сборными Колумбии и Португалии.

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"Матч с Колумбией будет для нас моментом истины, это игра с командой, которая находится на нашем уровне. В этой игре мы поймём, насколько готовы к турниру и к борьбе за высокие места.