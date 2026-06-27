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Булыкин оценил проход сборной Египта в плей-офф ЧМ-2026

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о выходе сборной Египта в 1/16 финала чемпионата мира.
Фото: Getty Images
Египтяне заняли второе место в группе G, набрав 5 очков и уступив Бельгии (1-е место, 5 очков) лишь за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей. По мнению Булыкина, дальнейшие успехи Египта во многом зависят от лидера команды, нападающего Мохамеда Салаха.

"Я думаю, в группе им было полегче, потому что сейчас много команд, которые надо проходить. У многих появился шанс пройти групповой этап и выйти в плей?офф, Египет — одна из таких сборных.

Все, конечно, знают Салаха, который должен помочь Египту пройти как можно дальше. То, что они вышли в плей?офф, — уже здорово для них, хорошие эмоции для страны и команды", — приводит слова Булыкина "Матч ТВ".

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Египта сыграет с командой Австралии. Встреча пройдёт 3 июля на "AT&T Стэдиум" в Арлингтоне, штат Техас, США. Начало — в 21:00 мск.

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