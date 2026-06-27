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Зырянов оценил игру Сантоса на чемпионате мира

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов поделился мнением о выступлениях на чемпионате мира-2026 защитника питерцев Дугласа Сантоса.
Фото: Getty Images
Зырянов пожелал сборной Бразилии с Сантосом в составе дойти до финала ЧМ-2026.

"Я хочу, чтобы футболисты сборной Бразилии вернулись как можно позже, желаю им дойти до финала.

Считаю, что Дуглас Сантос играет на своём уровне. Если бы он подключался ещё больше в атаку", — отметил Зырянов в беседе с "Чемпионатом".

На групповом этапе Дуглас Сантос провёл 3 матча, в которых не отметился результативными действиями. Сборная Бразилии сыграла вничью 1:1 с Марокко, обыграла Гаити (3:0) и Шотландию (3:0) и вышла в 1/16 финала мирового первенства с первого места в группе C.

В первом раунде плей-офф бразильская команда сыграет с Японией. Встреча состоится 29 июня на "NRG Стэдиум" в Хьюстоне, штат Техас, США. Начало — в 20:00 мск.

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