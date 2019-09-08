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Тренер «Сочи» Точилин: футболистам было приятно приехать в Петербург, увидеться с бывшими партнерами (видео)

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в товарищеском матче и рассказал о травме Новосельцева
Фото: Rusfootball.info
- Провели хороший матч. Получили нагрузку, чтобы не выпадать из игрового тонуса. Посмотрели молодых ребят. Тех, кто получал мало практики. Игра получилась информативной. Дальше будем анализировать и готовиться к чемпионату России.

Антураж? Очень хороший стадион, хороший газон. Жаловаться грех.

Мы отрабатывали те игровые моменты, которые требуются нашей команде. Что-то получилось, что-то не получилось. Будем смотреть, анализировать.

- Почему не играл Новосельцев?

- Травма. В ближайшее время должен вернуться. По срокам не могу сказать.

- Зачем подписали и отпустили нападающего Обухова?

- Когда мы брали Обухова, Заболотный на тот момент отказывался к нам переходить. После того, как приехал Заболотный, стало понятно, что позиция у нас перегружена. Для того, чтобы не держать Обухова на лавке, решили его отпустить.

Грубый матч? Была достаточно жесткая и бескомпромиссная игра, но акцентированной грубости не было. Нашим футболистам было приятно приехать в Петербург, увидеться с бывшими партнерами, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info




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Теги: Точилин Сочи Rвидео
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