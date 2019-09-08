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Иржи Ярошик: в "Лудогорце" играют много наемников. Это будет непростое испытание для ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча армейцев против "Лудогорца" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

— Знаю, что в "Лудогорце" в последние годы играют много наемников. Там масса футболистов из Южной Америки. Особенного много бразильцев. Это будет непростое испытание для молодой команды ЦСКА. Посмотрим, кто будет лучше в этот день. Хочу, чтобы ЦСКА выиграл, но это будет сложный матч. Конечно, ЦСКА по силам выйти из этой группы с "Лудогорцем", "Ференцварошем" и "Эспаньолом". Пусть борются и выкладываются на сто процентов.

— В Лиге чемпионов единственный представитель вашей страны — "Славия" — попала в одну группу с "Барселоной", "Боруссией" и "Интером". Как такой жребий восприняли в Чехии?

— Хоть я и бывший игрок "Спарты", но болею за весь чешский футбол и желаю "Славии" удачи. Им выпала самая тяжелая группа из всех возможных. Но именно о матчах с такими соперниками и мечтали футболисты и фанаты. Любое очко в такой группе будет для "Славии" достижением. Хотя некоторые чешские бывшие игроки и эксперты считают, что "Славия" сможет в такой группе набрать 5-7 очков. Думаю, они очень большие оптимисты. Хочу сказать, что в прошлом сезоне у "Славии" была очень хорошая команда, они здорово выступили в чемпионате Чехии и в Лиге Европы. Но с тех пор "Славия" продала двух ключевых игроков. Это оба основных центральных защитника. Это очень большая потеря для Лиги чемпионов. Их есть кем заменить на уровне чемпионата Чехии, но не на уровне Лиги чемпионов.

— "Славия" проведет первый матч в гостях с "Интером". Ваш прогноз?

— "Сан-Сиро" — это очень красивый стадион. Думаю, "Интер" в этом сезоне будет сильнее, чем в прошлом. Конечно, "Интер" фаворит матча, а "Славия" может только показать, что тоже умеет играть в футбол и никого не боится. Я бы хотел, чтобы "Интер" тоже поборолся за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но, думаю, что из этой группы выйдут "Барселона" и "Боруссия". Это очень интересная группа. "Славии" же могу пожелать попробовать занять третье место и выйти в Лигу Европы, но сделать это — очень сложная задача в такой группе.

Sport24.ru


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Теги: Ярошик ЦСКА Лудогорец
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