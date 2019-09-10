Курбан Бердыев: не вёл переговоров со «Спартаком». После ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске
Экс-главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев опроверг слухи о том, что он якобы вел переговоры со «Спартаком» и готов сменить Олега Кононова на посту главного тренера московской команды.
Фото: официальный сайт ФК «Рубин»
«Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что я неспроста появился на последнем матче «Спартака» в РПЛ с «Зенитом». Заявляю, что это неправда, я ни с кем не вел переговоров и после ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске», — заявил Бердыев Sport24.
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