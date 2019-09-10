Курбан Бердыев: не вёл переговоров со «Спартаком». После ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске

Экс-главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев опроверг слухи о том, что он якобы вел переговоры со «Спартаком» и готов сменить Олега Кононова на посту главного тренера московской команды.

Фото: официальный сайт ФК «Рубин»