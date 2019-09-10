Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев прокомментировал ситуацию с возможным уходом из самарского клуба.
"Если поступит предложение из крупных клубов, останусь ли в "Крыльях"? Были предложения в это трансферное окно, но я отказал, чтобы остаться в "Крыльях".
Но если поступит предложение из Англии, то уйду. Всегда мечтал играть в АПЛ", — цитирует Соболева "Матч ТВ".
Александр Соболев: были предложения в это трансферное окно, но я отказал. Если позовут в АПЛ, уйду
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