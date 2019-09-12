Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий планирует построить стадион для своей футбольной школы в Волгограде.
Слуцкий купит за собственные деньги земельный участок, где к началу лета 2020 года будет возведена арена с трибуной на несколько сотен мест и раздевалками.
Деньги в строительство, которое обойдется примерно в 45-50 миллионов рублей, также вложат ассистенты Слуцкого по тренерскому штабу "Витесса", экс-защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие.
На стадионе будут тренироваться 250 детей.
"Спорт день за днем"
Леонид Слуцкий и братья Березуцкие построят стадион в Волгограде
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