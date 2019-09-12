Гендиректор "Спартака": Шюррле дает импульс команде, с ним даже тренеры советуются

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал об особенностях полузащитника Андре Шюррле, а также о деталях контракта игрока. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 9 матчах за "Спартак", забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости