Гендиректор "Спартака": Шюррле дает импульс команде, с ним даже тренеры советуются
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал об особенностях полузащитника Андре Шюррле, а также о деталях контракта игрока. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 9 матчах за "Спартак", забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
"Андре дает импульс команде, молодым игрокам. Думаю, вы это прекрасно видите по матчам и открытым тренировкам. Он — прекрасный парень и тренеры с ним даже советуются. Но все это без всякого давления, очень доброжелательно. Думаю, что с Шюррле мы угадали, несмотря на то, что по возрасту он не совсем вписывается. Шюррле ведь и молодых подтягивает — Крала, Джордана, Тиля — общается с ними вне поля, поддерживает", — приводит слова Цорна Sport24.
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