Наконец-то сборные всё. Превью 9-го тура РПЛ

«Зенит» - «Арсенал»

Пятница, 20:00. Матч Премьер

«Спартак» - «Урал»

Суббота, 16:30. Матч Премьер

«Сочи» - «Локомотив»

Суббота, 19:00. Матч Премьер

«Оренбург» - «Рубин»

Воскресенье, 14:00. Матч Премьер

«Тамбов» - ЦСКА

Воскресенье, 16:30. Матч ТВ

«Краснодар» - «Крылья Советов»

Воскресенье, 19:00. Матч Премьер

«Динамо» - «Уфа»

Понедельник, 20:00. Матч Премьер

«Ростов» - «Ахмат»

Понедельник, 20:30. Матч ТВ

Возвращается клубный футбол, а вместе с ним противостояние чемпиона с упрямой Тулой, возвращение Гогуа в Саранск и возможный шанс Игбуна против «Уфы», которую он якобы перерос.Центральная встреча этих выходных, увы, вынесена на пятницу, из-за чего может просесть качество - у российских сборников было всего три дня восстановления, не говоря о том же Барриосе - в далёкой Колумбии у него только позавчера состоялась игра (правда, он просидел её на лавке).«Зенит» действующий чемпион и последняя наша надежда поправить что-нибудь в таблице коэффициентов (в Лиге Европы дают всё-таки слишком мало очков), а туляки остались с прошлого сезона такими же колкими и неуступчивыми. Правда, на квалификацию еврокубков это не распространяется.Петербург уже встал на путь исправления, победив две недели назад в гостях «Спартак», но до первого места ещё только предстоит (или нет) дотянуться – «Краснодар» пока выше по дополнительным показателям.Кроме очевидного, в матче есть ещё пара интриг. Во-первых, игра Дзюбы против Тулы, в которой он начал восхождение до нынешнего статуса иконы российского футбола. Во-вторых, может быть, в составе питерцев появится Осорио, которого «Зенит» арендовал с правом выкупа, но не успел заявить к «Спартаку».Павел Кукуян (Сочи). В сезоне 2019/20 – 3 матча – 13 ж.к. – 1 к.к.Оздоев - Ломовицкий+5=1-2 (18:8)1:0, 2:4Красно-белые таки провалили начало сезона. В какой-то момент показалось, что Кононов справился, но последовал вылет из Лиги Европы, затем поражение от «Зенита» в чемпионате - и пожалуйте на старое место неудачника.Надо начинать всё заново. «Урал» при своей публике кажется неплохой первой ступенькой. Екатеринбург славно начал, победив дважды, но потом скис. Результат: одна победа за последние пять игр, да и то над «Сочи». Правда, «Спартак» единственный наш гранд, против которого скромный «Урал» играет успешно, так что не всё так однозначно.Ещё встреча станет хорошим поводом заметить, как Парфёнов делает в «Урале» то, что в «Спартаке» только обещает Кононов.Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). В сезоне 2019/20 – 4 матча – 24 ж.к. – 1 к.к.Гулиев - Нет+14=1-5 (42:13)1:2, 1:0Москвичи не слишком удачно прошли период сложных соперников – обыграли только «Динамо», уступили «Ростову», а с «Краснодаром» свели игру к ничьей, хотя там повезло. «Сочи» в последнее время наоборот – первая победа в прошлом туре, причём крупная.Подействуют ли первые три очка, взятые махом, на команду Точилина положительно? Наверняка. Только вот и «железнодорожники» должны быть заведены до предела из-за собственных ошибок.Ключевой момент: сможет ли сыграть Алексей Миранчук. Без него и с ним - это совершенно разные «Локомотивы».Игорь Панин (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 2 матча – 8 ж.к. – 2 к.к. – 1 назначенный пенальти.Два участника громкой летней сделки с «Зенитом» и Суторминым на этот раз будут бороться между собой за три очка, а не за желание как можно сильнее понравится петербургскому клубу. Хотя с этим у них (в отличие от последнего) всё не очень хорошо.«Рубин» после воодушевляющего старта и возникшего культа Шаронова неожиданно скатился – у команды четыре поражения в последних пяти встречах. Причём в прошлом туре Казань была разгромлена до этого непобеждающим «Сочи».Смелый «Оренбург» прошлого года исчез, как и больше половины игроков основного состава. Федотов пока едва справляется: его команда ползет на втором с конца месте. Хотя бы в прошлом туре удалось одержать первую победу в сезоне в матче с «Уфой».Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). В сезоне 2019/20 – 5 матчей – 27 ж.к. – 2 к.к.Шахов - Нет+1=2-1 (2:3)1:0, 0:2Гогуа возвращается в Саранск! Новый центральный защитник красно-синих (забивший, между прочим, победный мяч в первой же игре за москвичей), скорее всего, выйдет в старте против «Тамбова», за который выступал раньше.У него хорошие шансы на успех. ЦСКА, несмотря на потери, более-менее справляется. Две недели назад он перебодал «Арсенал» в Туле. Да и «Тамбов» не впечатляет – Григорян с командой пока на последнем месте.С другой стороны, в Саранске не местный «Тамбов» уже обыгрывал московскую команду.Михаил Вилков (Нижний Новгород). В сезоне 2019/20 – 4 матча – 20 ж.к. – 2 назначенных пенальтиНа неделе Самара проводила презентацию новичков и неожиданно выяснилось, что волжская команда вроде как усилилась за лето аж 10-ю игроками. «Вроде как» потому, что команда идёт пока не очень ровно (правда, если бы не пропущенные на последних минутах голы, дела у команды были бы гораздо лучше), а сам Божович оценил трансферное окно на троечку.Ещё наставник «Крыльев» добавил, что и нынешний «Краснодар» ему нравится не так сильно по сравнению с тем, который был в прошлом году. Так что у «быков» может возникнуть дополнительная мотивация - будет возможность восхитить тренера соперника с близкого расстояния.Сергей Карасев (Москва). В сезоне 2019/20 – 5 матчей – 16 ж.к. – 3 назначенных пенальтиНет - Нет+4=6-4 (18:14)3:0, 1:0Игбун заскучал в Уфе и в период сделок сообщил руководству, что хочет новых вызовов. На одного из лучших форвардов нижней части таблицы вроде как посматривали в ЦСКА, интересовались из Тулы, но трансфер подвис, и Слай вполне мог остаться на лавке под строгим взором Евсеева.В последний день его подхватило московское «Динамо». И теперь у Игбуна шанс – показать башкирскому клубу, что он действительно перерос это футбольное место. Правда, даст ли ему шанс Хохлов, который находится в очень непростом положении. Если конкретнее – в одной строчке от зоны стыковых матчей.Виталий Мешков (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 5 матчей – 28 ж.к. – 1 к.к. – 1 назначенный пенальтиКаборе - Пуцко+6=2-0 (15:4)3:0, 2:1Дончане провели отличный матч с «Локомотивом» и потерять ошибки против «Ахмата» при своей публике было бы особенно обидно – «Ростов» идёт в группе лидеров, но любая неудача при нынешней плотности отбросит команду Карпина довольно далеко.Сегодняшний «Ахмат» слабее обычного, но на следующий игру у Рахимова будет бонус – восстановился после травмы Денис Глушаков.Николай Волошин (Смоленск). В сезоне 2019/20 – 4 матча – 20 ж.к.Нет - Нижич+8=6-10 (22:26)1:0, 0:1