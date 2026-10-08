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Кисляк: Игдисамов довел меня до взрослого уровня

Футболист ЦСКА Матвей Кисляк высказался о главном тренере "армейцев" Дмитрии Игдисамове.
Фото: ФК ЦСКА
Матвей Кисляк рассказал, что российский специалист сильно повлиял на его профессиональную карьеру.

"Игдисамов воспитал Кисляка? 100%. Я был у него с 14 до 17 лет. Он очень многое в меня вложил. Еще есть тренеры, которые помогали мне на взрослом уровне, но он довел меня до этого уровня.
Я научился у него расположению своего корпуса. Я окунался в какие-то детали", - сказал Кисляк "Матч ТВ".

Матвей Кисляк пришел в академию московского ЦСКА зимой 2020 года. За основную команду красно-синих полузащитник выступает с января 2024 года.

Дмитрий Игдисамов являлся главным тренером молодежных команд "армейцев" с 2019 по 2026 год. На данный момент российский специалист возглавляет основную команду.

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