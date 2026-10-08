Кисляк: Игдисамов довел меня до взрослого уровня

"Игдисамов воспитал Кисляка? 100%. Я был у него с 14 до 17 лет. Он очень многое в меня вложил. Еще есть тренеры, которые помогали мне на взрослом уровне, но он довел меня до этого уровня.Я научился у него расположению своего корпуса. Я окунался в какие-то детали", - сказал Кисляк "Матч ТВ".
Матвей Кисляк пришел в академию московского ЦСКА зимой 2020 года. За основную команду красно-синих полузащитник выступает с января 2024 года.
Дмитрий Игдисамов являлся главным тренером молодежных команд "армейцев" с 2019 по 2026 год. На данный момент российский специалист возглавляет основную команду.