Далер Кузяев: задача на ЛЧ? 1/8 финала

Хавбек питерского "Зенита" прокомментировал своё возвращение после травмы и подвёл итоги победы над "Арсеналом" (3:1)

Фото: РПЛ

- Как чувствуете себя после возвращения?



- Чувствую себя хорошо, давно не играл, поэтому очень рад сегодня сыграть в основе. Хоть и 70 минут. Буду дальше прибавлять. Затянулось моё восстановление? Да нет. Врачи сделали все возможное, чтобы я как можно быстрее вернулся в строй, но так бывает. Травмы - непредсказуемая вещь.



Во втором тайме мы немного сбавили темп. Нужно было дальше прессинговать, атаковать. Нужно было в первом тайме использовать свои моменты и было бы проще.



- Какая задача на предстоящую Лигу чемпионов?



- Выйти в 1/8. Группа у нас хорошая, равная. Все соперники очень достойные. Будет непросто.



Видел ли уже «Лион»? Ещё нет.



- Решали в перерыве, кто будет бить следующий пенальти, если он будет?



- Нет, перед игрой была установка, а там дальше ребята между собой решают, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info