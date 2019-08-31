» » Дзюба протащил на себе Азмуна и снова привлёк внимание к РПЛ за рубежом. Это не первая история в этом сезоне

Дзюба протащил на себе Азмуна и снова привлёк внимание к РПЛ за рубежом. Это не первая история в этом сезоне

Голы через себя, роскошное спасение на ленточке (спиной!) и слишком точный Малком.


Проблем у нашей лиги достаточно (судьи, слишком наглый «Зенит», неудачи в еврокубках и проч.), но сегодня мы будет говорить только о хорошем. Чемпионат стал намного интереснее и ярче. Можно даже не трогать количество забитых голов (за последние пять лет больше за восемь туров наши команды не забивали), а просто взглянуть на плотность таблицы – такого безумия последние годы просто не было.

Неожиданные результаты и смелый футбол (да-да, мы про РПЛ) на старте привели к нескольким примечательным историям, на которые обращали внимание даже иностранцы, которые обычно смотрят на российский футбол с прохладцей (не считая жителей Узбекистана, топящих за Шомуродова). Вчера состоялась ещё одна такая.

Дзюба вынес «Арсенал» и Азмуна

В первой игре чемпионата после перерыва на сборные тульский «Арсенал» пробовал заработать очки против чемпиона на выезде. Получилось только навязать борьбу – в ответ на гол Дзюбы забил Берхамов, но мячи Дриусси и Шатова похоронили тульские надежды.

Смешное произошло за пятнадцать минут до конца основного времени. Семак решил заменить Азмуна, иранец пошёл к державшему табло резервному арбитру, не реагируя на замечания судьи Кукуяна, что игрок должен уходить с поля кратчайшим путём. Артём Дзюба решил помочь партнёру по команде найти выход с поля.

Как объяснил после игры Дзюба, он спасал Сердара от удаления:

- Судья ему сказал поле покинуть. Он и так получил желтую, а судья сказал: «Пересечёт не ту боковую, которую я сказал, получит красную». Аккуратненько вытолкал его. Скоро же Кубок мира по регби. Я готов к просмотру, - сказал Артём.

Федерация регби Россия уже ответила в социальных сетях:

- Артем, сорри, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку европейских наций в феврале можем забронить местечко.

«Зенит», отпустите парня на неделю-другую?

Дзюба в день рождения пришёл на тренировку в хоккейной амуниции (видео)

А в Англии припомнили финал Кубка английской лиги-2019 между «Челси» и «Манчестером Сити». Тогдашний наставник «синих» Маурицо Сарри попытался убрать с поля вратаря Кепу, желая заменить его перед серией пенальти на Кабальеро, но голкипер оказался покидать поле. Лондон проиграл тогда в серии пенальти, а летом Сарри переехал в «Ювентус».

- Если бы только у Маурицио Сарри был такой игрок/устрашающий помощник, как Артем Дзюба, который бы разобрался с Кепой Аррисабалагой в прошлом сезоне, - было опубликовано в твиттере популярного издания four-four-two.

Спасение Чернова в игре против «Локомотива»

Это просто какое-то читерство. Прошло уже две недели, а до сих пор невозможно поверить, что этот сейв состоялся не в компьютерной игре (там из-за багов случаются истории и похлеще), а в одной из центральных встреч тура премьер-лиги.

«Ростов» победил и привлёк к лиге, себе и своему игроку уйму внимания. Самый популярный в мире Instagram-аккаунт о футболе 433 (22,6 млн подписчиков) разместил видео эпизода и в комментариях указал трансферную стоимость Чернова.


Есть мнение, что всё получилось не случайно, и это была домашняя заготовка. В пользу такой теории говорят и записи, на которых видно: подобные финты Чернов отрабатывает на тренировке.

Малком и Турбин

Новая звезда «Зенита» пока не проявила себя в футбольном плане, но уже успела привлечь к себе достаточно внимания. Дело не только в трансферной стоимости, на которую не получается не обращать внимания, учитывая средние условия по лиге, но и в забавном эпизоде встречи с «Динамо».

Чемпион уверенно раскатал москвичей, а Малком решил подать мяч арбитру встречи Евгению Турбину. Получилось слишком точно.

Больше всего в данном эпизоде доставляет реакция рефери.

Роскошные голы старта сезона

Их было достаточно. В первую очередь, радовал Александр Соболев из Самары. Вот такую красоту он оформил против «Арсенала»


Такое – клал в Екатеринбурге


Через себя ещё роскошно делал Деспотович из «Оренбурга»


Как не обратить внимание на такую красоту?

Фото: РИА Новости



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Теги: Зенит Дзюба Ростов Чернов Азмун Турбин Малком Соболев Деспотович
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