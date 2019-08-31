Дзюба протащил на себе Азмуна и снова привлёк внимание к РПЛ за рубежом. Это не первая история в этом сезоне

Когда в пятницу из бара тебя пришел забрать старший братишка pic.twitter.com/g5evnivJW7 — Sports.ru (@sportsru) September 13, 2019

If only Maurizio Sarri had a player/terrifying henchman like Artem Dzyuba to deal with Kepa Arrizabalaga last season...pic.twitter.com/CUuBMPlREA — FourFourTwo ?? (@FourFourTwo) September 13, 2019

Подготовка к матчу «Ахматом» в финальной стадии, Евгений Чернов готов совершить еще один подвиг ? pic.twitter.com/vslZTKvJOU — Football Club Rostov (@rostovfc) September 13, 2019

Голы через себя, роскошное спасение на ленточке (спиной!) и слишком точный Малком.Проблем у нашей лиги достаточно (судьи, слишком наглый «Зенит», неудачи в еврокубках и проч.), но сегодня мы будет говорить только о хорошем. Чемпионат стал намного интереснее и ярче. Можно даже не трогать количество забитых голов (за последние пять лет больше за восемь туров наши команды не забивали), а просто взглянуть на плотность таблицы – такого безумия последние годы просто не было.Неожиданные результаты и смелый футбол (да-да, мы про РПЛ) на старте привели к нескольким примечательным историям, на которые обращали внимание даже иностранцы, которые обычно смотрят на российский футбол с прохладцей (не считая жителей Узбекистана, топящих за Шомуродова). Вчера состоялась ещё одна такая.В первой игре чемпионата после перерыва на сборные тульский «Арсенал» пробовал заработать очки против чемпиона на выезде. Получилось только навязать борьбу – в ответ на гол Дзюбы забил Берхамов, но мячи Дриусси и Шатова похоронили тульские надежды.Смешное произошло за пятнадцать минут до конца основного времени. Семак решил заменить Азмуна, иранец пошёл к державшему табло резервному арбитру, не реагируя на замечания судьи Кукуяна, что игрок должен уходить с поля кратчайшим путём. Артём Дзюба решил помочь партнёру по команде найти выход с поля.Как объяснил после игры Дзюба, он спасал Сердара от удаления:- Судья ему сказал поле покинуть. Он и так получил желтую, а судья сказал: «Пересечёт не ту боковую, которую я сказал, получит красную». Аккуратненько вытолкал его. Скоро же Кубок мира по регби. Я готов к просмотру, - сказал Артём.Федерация регби Россия уже ответила в социальных сетях:- Артем, сорри, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку европейских наций в феврале можем забронить местечко.«Зенит», отпустите парня на неделю-другую?А в Англии припомнили финал Кубка английской лиги-2019 между «Челси» и «Манчестером Сити». Тогдашний наставник «синих» Маурицо Сарри попытался убрать с поля вратаря Кепу, желая заменить его перед серией пенальти на Кабальеро, но голкипер оказался покидать поле. Лондон проиграл тогда в серии пенальти, а летом Сарри переехал в «Ювентус».- Если бы только у Маурицио Сарри был такой игрок/устрашающий помощник, как Артем Дзюба, который бы разобрался с Кепой Аррисабалагой в прошлом сезоне, - было опубликовано в твиттере популярного издания four-four-two.Это просто какое-то читерство. Прошло уже две недели, а до сих пор невозможно поверить, что этот сейв состоялся не в компьютерной игре (там из-за багов случаются истории и похлеще), а в одной из центральных встреч тура премьер-лиги.«Ростов» победил и привлёк к лиге, себе и своему игроку уйму внимания. Самый популярный в мире Instagram-аккаунт о футболе 433 (22,6 млн подписчиков) разместил видео эпизода и в комментариях указал трансферную стоимость Чернова.Есть мнение, что всё получилось не случайно, и это была домашняя заготовка. В пользу такой теории говорят и записи, на которых видно: подобные финты Чернов отрабатывает на тренировке.Новая звезда «Зенита» пока не проявила себя в футбольном плане, но уже успела привлечь к себе достаточно внимания. Дело не только в трансферной стоимости, на которую не получается не обращать внимания, учитывая средние условия по лиге, но и в забавном эпизоде встречи с «Динамо».Чемпион уверенно раскатал москвичей, а Малком решил подать мяч арбитру встречи Евгению Турбину. Получилось слишком точно.Больше всего в данном эпизоде доставляет реакция рефери.Их было достаточно. В первую очередь, радовал Александр Соболев из Самары. Вот такую красоту он оформил против «Арсенала»



Такое – клал в Екатеринбурге







Через себя ещё роскошно делал Деспотович из «Оренбурга»







Как не обратить внимание на такую красоту?



Фото: РИА Новости