Дзюба протащил на себе Азмуна и снова привлёк внимание к РПЛ за рубежом. Это не первая история в этом сезоне

Проблем у нашей лиги достаточно (судьи, слишком наглый «Зенит», неудачи в еврокубках и проч.), но сегодня мы будет говорить только о хорошем. Чемпионат стал намного интереснее и ярче. Можно даже не трогать количество забитых голов (за последние пять лет больше за восемь туров наши команды не забивали), а просто взглянуть на плотность таблицы – такого безумия последние годы просто не было.
Неожиданные результаты и смелый футбол (да-да, мы про РПЛ) на старте привели к нескольким примечательным историям, на которые обращали внимание даже иностранцы, которые обычно смотрят на российский футбол с прохладцей (не считая жителей Узбекистана, топящих за Шомуродова). Вчера состоялась ещё одна такая.
Дзюба вынес «Арсенал» и Азмуна
В первой игре чемпионата после перерыва на сборные тульский «Арсенал» пробовал заработать очки против чемпиона на выезде. Получилось только навязать борьбу – в ответ на гол Дзюбы забил Берхамов, но мячи Дриусси и Шатова похоронили тульские надежды.
Смешное произошло за пятнадцать минут до конца основного времени. Семак решил заменить Азмуна, иранец пошёл к державшему табло резервному арбитру, не реагируя на замечания судьи Кукуяна, что игрок должен уходить с поля кратчайшим путём. Артём Дзюба решил помочь партнёру по команде найти выход с поля.
Когда в пятницу из бара тебя пришел забрать старший братишка pic.twitter.com/g5evnivJW7— Sports.ru (@sportsru) September 13, 2019
Как объяснил после игры Дзюба, он спасал Сердара от удаления:
- Судья ему сказал поле покинуть. Он и так получил желтую, а судья сказал: «Пересечёт не ту боковую, которую я сказал, получит красную». Аккуратненько вытолкал его. Скоро же Кубок мира по регби. Я готов к просмотру, - сказал Артём.
Федерация регби Россия уже ответила в социальных сетях:
- Артем, сорри, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку европейских наций в феврале можем забронить местечко.
«Зенит», отпустите парня на неделю-другую?
Дзюба в день рождения пришёл на тренировку в хоккейной амуниции (видео)
А в Англии припомнили финал Кубка английской лиги-2019 между «Челси» и «Манчестером Сити». Тогдашний наставник «синих» Маурицо Сарри попытался убрать с поля вратаря Кепу, желая заменить его перед серией пенальти на Кабальеро, но голкипер оказался покидать поле. Лондон проиграл тогда в серии пенальти, а летом Сарри переехал в «Ювентус».
- Если бы только у Маурицио Сарри был такой игрок/устрашающий помощник, как Артем Дзюба, который бы разобрался с Кепой Аррисабалагой в прошлом сезоне, - было опубликовано в твиттере популярного издания four-four-two.
If only Maurizio Sarri had a player/terrifying henchman like Artem Dzyuba to deal with Kepa Arrizabalaga last season...pic.twitter.com/CUuBMPlREA— FourFourTwo ?? (@FourFourTwo) September 13, 2019
Спасение Чернова в игре против «Локомотива»
Это просто какое-то читерство. Прошло уже две недели, а до сих пор невозможно поверить, что этот сейв состоялся не в компьютерной игре (там из-за багов случаются истории и похлеще), а в одной из центральных встреч тура премьер-лиги.
«Ростов» победил и привлёк к лиге, себе и своему игроку уйму внимания. Самый популярный в мире Instagram-аккаунт о футболе 433 (22,6 млн подписчиков) разместил видео эпизода и в комментариях указал трансферную стоимость Чернова.
Есть мнение, что всё получилось не случайно, и это была домашняя заготовка. В пользу такой теории говорят и записи, на которых видно: подобные финты Чернов отрабатывает на тренировке.
Подготовка к матчу «Ахматом» в финальной стадии, Евгений Чернов готов совершить еще один подвиг ? pic.twitter.com/vslZTKvJOU— Football Club Rostov (@rostovfc) September 13, 2019
Малком и Турбин
Новая звезда «Зенита» пока не проявила себя в футбольном плане, но уже успела привлечь к себе достаточно внимания. Дело не только в трансферной стоимости, на которую не получается не обращать внимания, учитывая средние условия по лиге, но и в забавном эпизоде встречи с «Динамо».
Чемпион уверенно раскатал москвичей, а Малком решил подать мяч арбитру встречи Евгению Турбину. Получилось слишком точно.
? #ДинамоЗенит— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 10, 2019
? @MatchTV pic.twitter.com/K6NJjbSG6Z
Больше всего в данном эпизоде доставляет реакция рефери.
Роскошные голы старта сезона
Их было достаточно. В первую очередь, радовал Александр Соболев из Самары. Вот такую красоту он оформил против «Арсенала»
Такое – клал в Екатеринбурге
Через себя ещё роскошно делал Деспотович из «Оренбурга»
Как не обратить внимание на такую красоту?
Фото: РИА Новости