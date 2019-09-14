— Первый тайм играли неплохо, была скорость, темп, активный прессинг, отбор. Во втором тайме начали неудачно, позволили создавать пространство сопернику, что вытекало в атаки. Счет сравнять не удалось, старались, хотели, но атаки были продуманы недостаточно, чтобы их завершить. Жиго пошел вперед, но этого мало.
— Почему вышел Рассказов при отрицательном счете?
— Ещенко был не так активен, Рассказов может дополнять атаку. Также он должен был прикрыть нападающего на левом фланге.
— Что вы говорили команде в перерыве? Как для себя объясните тот факт, что на второй тайм вышла другая команда?
— Мы говорили о том, что надо было еще более агрессивно играть, более точно, но не получилось. Понимали, что "Ура" попытается сравнять счет.
— Вам есть что ответить болельщикам, которые требуют вашего увольнения?
— Каждое поражение "Спартака" — будет так. Я могу ответить болельщикам только победами.
Sport24
Олег Кононов: я могу ответить болельщикам "Спартака" только победами
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Урала" (1:2) в домашнем матче 9-го тура РПЛ ответил на вопросы журналистов.
Фото: Sportbox.ru
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