Олег Кононов: я могу ответить болельщикам "Спартака" только победами

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Урала" (1:2) в домашнем матче 9-го тура РПЛ ответил на вопросы журналистов.



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— Первый тайм играли неплохо, была скорость, темп, активный прессинг, отбор. Во втором тайме начали неудачно, позволили создавать пространство сопернику, что вытекало в атаки. Счет сравнять не удалось, старались, хотели, но атаки были продуманы недостаточно, чтобы их завершить. Жиго пошел вперед, но этого мало.— Ещенко был не так активен, Рассказов может дополнять атаку. Также он должен был прикрыть нападающего на левом фланге.— Мы говорили о том, что надо было еще более агрессивно играть, более точно, но не получилось. Понимали, что "Ура" попытается сравнять счет.— Каждое поражение "Спартака" — будет так. Я могу ответить болельщикам только победами.