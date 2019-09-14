Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что клуб сможет найти замену травмированным полузащитникам Алексею и Антону Миранчуку.
"Очень напряженная игра была сегодня, до последнего не было ясно, кто победит. Нашим футболистам не хватило скорости, это меня беспокоит перед матчами в Лиге чемпионов. Но будем считать, что сегодня наши футболисты экономили силы.
Нам хватит глубины состава, чтобы заменить Миранчуков. По предварительным результатам, у Антона серьезное повреждение, посмотрим, что покажет медицинское обследование.
Конечно, это два наших ключевых футболиста, и их потеря будет ощутима. Но у нас есть, с кем играть, а дальше все будет зависеть от тренерского гения Юрия Семина", — цитирует Кикнадзе ТАСС.
Василий Кикнадзе: "Локомотиву" хватит глубины состава, чтобы заменить Миранчуков
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