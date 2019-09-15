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Александр Григорян: Кононову в "Спартаке" не позавидуешь

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян рассказал о своем отношении к наставнику "Спартака" Олегу Кононову.

"Когда мы работали на "Тотальном футболе", сказал ему: "Впереди у тебя топ-клуб". Он принял Тулу, здорово с ней работал. Мы с ним встретились, он спросил: "Ты имел в виду "Арсенал"?" Я ответил: "Нет, не "Арсенал". Я так вижу эту ситуацию".

Чутье меня не обмануло. Дальше все зависит от Кононова, ему не позавидуешь. Честно говоря, не очень понимаю, почему "Спартаку" так трудно прививается комбинационный футбол, потому что все команды Кононова (даже в Беларуси и на Украине) играли в содержательный, остроатакующий футбол, основанный на тонких решениях. Видимо, "Спартак" — это такая сложная атмосфера, которая давит не только на тренера, но и на игроков.

Раньше Кононов ставил симпатичный футбол в кратчайшие сроки. Так что контратаки и стандарты — это удивительно", — цитирует Григоряна Sports.ru.


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Теги: Григорян Тамбов Кононов Спартак
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