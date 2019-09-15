«Карреру уволили после трёх домашних поражений, почему Кононова не увольняют?» – «Спартак» встретился с болельщиками

– После вчерашнего поражения вы сказали, что будете доказывать победами. Но результата не будет, потому что у команды нет никакого духа. Она выигрывала первый тайм, пропустила в начале и середине второго от не самой сильной команды, и «Спартак» не смог… Почему мы допускаем поражение от «Урала» 2:1? И потом вы говорите о результате. Результата не будет, если будут такие матчи!
Карреру уволили после поражений в трёх домашних матчах. Сейчас у Кононова тоже три домашних поражения, почему его не увольняют?! – жесткий вопрос мальчишки был встречен аплодисментами.
Сначала слово взял Томас Цорн, напомнивший о том, что такие решения в клубе принимает совет директоров, акционеры, поэтому ответить не может. Затем гендиректор передал микрофон Кононову, но ничего нового и интересного тренер не сказал.
– Только победы могут оставить тренера в любом клубе, не говоря уж о «Спартаке». Каждое поражение воспринимается с серьёзной болью болельщиками, но и тренером тоже. Я вчера уже сказал: только победы могут сделать так, чтобы я работал здесь и приносил пользу.
September 15, 2019
Не только пацана не устраивает настрой команды. У Кононова также спросили, почему он не мотивирует команду так, чтобы она «грызла газон».
– Я мотивирую команду. Если я как тренер не буду этого делать, игры вообще никакой не будет, – ответил Кононов, будто бы какая-то игра у «Спартака» есть. – Дело не в мотивации. Против «Спартака» все играют с максимальной самоотдачей, мы должны быть сильнее в этом, но самое главное – стройность в атаке и обороне, баланс. А о том, хорошо или плохо я мотивирую, должны в первую очередь говорить игроки.
Получается не очень: болельщики даже предложили привлечь в команду спортивного психолога, раз пропущенный гол способен надломить её так, как вчера.
После недавнего интервью вопросы появились и к Томасу Цорну, от которого болельщики вроде бы только что были без ума. Ещё и ведущий встречи зачем-то спросил у болельщиков, как им Крал. Естественно, получил в ответ недовольное «Никак».
Но по новичкам выводы делать всё же рановато, претензии к Цорну в другом. Многим не понравилось, что гендиректор не говорил о спортивных задачах, сделав упор на финансовую составляющую своей работы.
– Я говорил не только о финансах. У нас есть задача попасть по итогам сезона в групповой этап Лиги чемпионов, я об этом говорил. А в дальнейшем будем стремиться к повторению успехов 2-летней давности, к успехам в международных лигах. Но мы полностью перестраивали команду. Ждём результата, надеемся, как можно быстрее он появится. Для «Спартака» есть только первое место? Понимаю, но давайте дадим новой команде время. Понятно, что текущий результат не может устраивать ни меня, ни тренера, ни игроков, мы все стремимся к лучшему.
Ещё один герой, отношение к которому в последнее время ухудшается – Александр Максименко. После великолепного старта сезона голкипер плохо провёл предыдущую пару матчей, но одна из болельщиц всё равно видит в нём нового Акинфеева. Она спросила Максименко, не хотел бы он провести в «Спартаке» всю карьеру.
– Почему бы и нет? Меня здесь воспитали, я готов. Информация о том, что я рассматриваю другие предложения? Конкретики никакой не было, это только слухи, – ответил голкипер.
Только слухами являются и сообщения о грядущей отставке Кононова: «Олег Георгиевич не подавал в отставку, мы не рассматриваем такой вариант. В СМИ часто появляется недостоверная информация. У него новая команда, она только строится и должна сыграться», – ответил Цорн.
Впрочем, давно повелось, что выражение полного доверия скорее приближает тренера к отставке, чем наоборот. Прямо по курсу у «Спартака» «Уфа», «КамАЗ» и «Оренбург» – непростые матчи, неудачи в которых, однако, могут и не простить.
При подготовке публикации были использованы материалы телеграм-канала Максима Алланазарова, телеграм-канала Василия Конова и «СЭ». Фото: Чемпионат