Кононова пора увольнять?

Да Нет, команда новая, нужно дать время





«Карреру уволили после трёх домашних поражений, почему Кононова не увольняют?» – «Спартак» встретился с болельщиками

Отвечать на вопрос ребёнка в январе Кононову было куда проще, чем на следующий день после поражения от «Урала».