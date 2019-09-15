Магомед Шапи-Сулейманов: все нормально, я поправился после травмы

Нападающий ФК "Краснодар" Магомед Шапи-Сулейманов, отметившийся результативными действиями в матче против "Крыльев Советов", прокомментировал исход встречи.



– Несколько слов о том, что происходило в первом тайме, конкретно – в начале встречи?

– Я не знаю, что случилось. Может, что после сборных приехали люди, поэтому тяжело начали матч. Я думаю, первый тайм получился за некоторым преимуществом "Крыльев". Мы мяч, наверное, и контролировали, но опасные моменты были у них.



Во втором тайме мы взяли игру под свой контроль, и сразу голов больше стало, чем в первом.



– В какой момент вы оправились после травмы, ведь в сборную вы не ездили?

– Буквально пару дней назад я вернулся и начал тренироваться в полную силу. Все нормально, я поправился.



– Когда тебе сказали, что ты в стартовом составе, то что ты почувствовал? Всё, законное место?

– Нет, такого нет, что "законное место". Конечно, дальше будут играть и другие люди. Я всегда говорю, что разницы нет, сколько я играю по времени, я буду всегда стараться помочь команде максимально.



Источник: www.rusfootball.info