"Миранчуки в "Монако"? Не слышал об этом. Мне кажется, они могли бы спокойно потянуть этот уровень. Сейчас на подходе много молодых игроков. Например, Бакаев — классный футболист.
Чалов не жалуется, что не играет в сборной. Понятно, что внутри он слегка обижается, все-таки стал лучшим бомбардиром РПЛ в том сезоне, но пока играет за молодежку", - цитирует Головина "Матч ТВ".
Александр Головин: братья Миранчуки могли бы спокойно потянуть уровень "Монако"
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, какие российские футболисты могли бы заиграть во французском чемпионате.
Фото: ФК "Локомотив"
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