Александр Соболев извинился за незабитый пенальти в игре с "Краснодаром": я подвел ребят, болельщиков, город

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев извинился за то, что не смог реализовать пенальти в матче 9-го тура РПЛ с "Краснодаром"."Самара, прошу прощения за вчерашний матч. Я подвел всех: ребят, болельщиков, город… Забей пенальти — было бы все по-другому, это поражение полностью на мне. Обещаю исправиться", — написал Соболев в инстаграме.