» » Александр Соболев извинился за незабитый пенальти в игре с "Краснодаром": я подвел ребят, болельщиков, город

Александр Соболев извинился за незабитый пенальти в игре с "Краснодаром": я подвел ребят, болельщиков, город

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев извинился за то, что не смог реализовать пенальти в матче 9-го тура РПЛ с "Краснодаром".

"Самара, прошу прощения за вчерашний матч. Я подвел всех: ребят, болельщиков, город… Забей пенальти — было бы все по-другому, это поражение полностью на мне. Обещаю исправиться", — написал Соболев в инстаграме.



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Соболев Краснодар Крылья Советов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Сильвестр Игбун заблокировал аккаунт "Уфы" в "Инстаграме"
Криштиану Роналду - об обвинениях в изнасиловании: переключал канал, чтобы дети не услышали. Чувствовал стыд 2
Эмил Хески уверен, что Джеррард и Лэмпард получили тренерские назначения в топ-клубы благодаря цвету кожи 3
Гари Невилл разнес агента Погба: Райола - это позор. "МЮ" надо перестать с ним сотрудничать
Гогуа не сыграет против «Лудогорца», Шарлия под вопросом. Проклятие не отпускает ЦСКА 1
Массимо Каррера: не хотел бы больше общаться с Пилипчуком. Он повел себя абсолютно неправильно 3
Кевин Де Брейне уверен, что "Манчестер Сити" вновь отыграет отставание у "Ливерпуля"
Златан Ибрагимович - о хет-трике в ворота "Канзас Сити": голы приходят сами, если вы похожи на Златана 1
Александр Соболев извинился за незабитый пенальти в игре с "Краснодаром": я подвел ребят, болельщиков, город 2
Хердур Магнуссон рассказал, кому посвятил гол в ворота "Тамбова"
Владелец Louis Vuitton намерен приобрести "Милан"
Суд поручил британскому совладельцу "Шеффилд Юнайтед" продать свою долю саудовскому принцу
Кокорина и Мамаева освободят из колонии в первой половине завтрашнего дня 12
Леонид Федун отказал Кононову в отставке из "Спартака" 38
"Тамбов" не будет штрафовать Григоряна за высказывания после матча с ЦСКА 1
Владислав Радимов: думаю, что шансы "Зенита" выйти из группы в Лиге чемпионов — 25 процентов 3
Массимо Каррера предложил свои услуги "Оренбургу", но получил отказ 16
Глава "Ростеха": если тульский "Арсенал" будет в середине таблицы, этого вполне достаточно
Николай Комличенко рассказал о том, как сделал дубль в очередном матче чемпионата Чехии 1
Борис Чухлов: складывается ощущение, что наши команды играют в Лиге чемпионов как получится 4
Руслан Нигматуллин: выступление "Локомотива" в прошлом сезоне ЛЧ было недоразумением, но Юрий Палыч не ошибается дважды подряд 6
Российская бригада арбитров будет работать на матче "Стандард" — "Витория" в ЛЕ
Матч "Байер" — "Локомотив" обслужит бригада арбитров из Польши
ЦСКА заявил в РПЛ 18-летнего защитника Максима Елеева 2
Седрик Гогуа пропустит несколько недель и не сыграет против "Лудогорца" в Лиге Европы 20
Назначены арбитры на матчи "Базель" — "Краснодар" и "Лудогорец" — ЦСКА в Лиге Европы 19
Дмитрий Булыкин: соперники у "Локомотива" в ЛЧ, как всегда, сильные. Но со всеми можно играть
Массимо Каррера впервые рассказал об инциденте перед матчем "Спартака" с "Уралом" 5
Болельщицы сборной Ирана могут купить билеты на матч с Камбоджой
Дмитрий Радченко: если "Зенит" дойдёт до полуфинала ЛЧ, это будет большой успех 19
Все новости