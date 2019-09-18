"Мордовия" не получала официальных извещений от "Ростова" о готовности оплатить аренду стадиона "Мордовия-Арена" для проведения матча Олимп - Кубка России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе футбольного клуба "Мордовия".
В среду президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц предложил оплатить проведение предстоящего матча 1/16 финала Кубка России с "Мордовией" на стадионе "Мордовия-Арена", чтобы не играть на домашнем стадионе саранского клуба "Старт". По его словам, на стадионе "Мордовия-Арена", который был построен к чемпионату мира 2018 года, условия для проведения матча более комфортные. "Мордовия" же в текущем чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) принимает соперников на стадионе "Старт", который вмещает 11 613 зрителей и имеет искусственное покрытие.
"На данный момент мы узнаем обо всем этом только из прессы. Никаких официальных писем от соперника ["Ростова"] по данному поводу к нам не поступало. Наш клуб, в свою очередь, согласно принятому порядку, уведомил Российский футбольный союз, ФК "Ростов", Российскую премьер-лигу и ФНЛ о месте и времени проведения матча", - сообщили в пресс-службе.
"Мордовия" не получала извещений "Ростова" о готовности оплатить аренду "Мордовия-Арены"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»