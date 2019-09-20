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Встреча униженных и оскорблённых, время спасаться для Кононова. Превью 10-го тура РПЛ

Пропустившие на двоих 10 голов в Лиге Европы «Краснодар» и ЦСКА сыграют в центральном матче выходных, «Спартак» попытается вернуться после трёх поражений, а Шаронов отправится в Петербург.

Встреча униженных и оскорблённых, время спасаться для Кононова. Превью 10-го тура РПЛ


«Уфа» - «Спартак»
Пятница, 17:30. Матч Премьер


У красно-белых чудовищный отрезок. После вылета из Лиги Европы и поражения от «Зенита» москвичи проиграли при своих болельщиках и «Уралу» - Парфёнов опять разобрал свою бывшую команду. Последний раз «Спартак» побеждал почти месяц назад – 25 августа на выезде были обыграны на последних минутах «Крылья Советов».

«Уфа» выступает средне, но сумела приложить дома «Зенит» несколько туров назад, а в прошлом сезоне красно-белые уже получали в столице Башкортостана безответную двушку. Местная команда обыгрывала четырех из пяти последних наставников «Спартака» - непобеждён пока лишь Олег Кононов.

Если проиграет и он, вполне может состояться увольнение. Сколько можно терпеть?

Федун выразил поддержку Кононову. После такого у тренеров «Спартака» получается не очень


«Ахмат» - «Крылья Советов»
Суббота, 14:00. Матч Премьер


У грозненской команды дела не шли так плохо очень давно. В последних пяти встречах «Ахмат» не победил ни разу и только дважды сыграл вничью. Команда стоит впритык к зоне стыков, а слухи про увольнение Рахимова (и назначение Адиева) ходят несколько недель.

«Крылья» располагаются в таблице ещё ниже, но против «Краснодара» в первом тайме Самара выглядела очень симпатично. А ещё у них есть Соболев – в нынешнем сезоне это очень серьёзный аргумент.


«Зенит» - «Рубин»
Суббота, 19:00. Матч Премьер


Новый «Рубин» Шаронова сперва очаровал всех - и красивыми жестами, и качественным пиаром, и футбольной смелостью, - но после победы над «Арсеналом» всё пошло куда-то не туда. Казань проигрывает, причём без шансов (0:3 от «Сочи» вообще унизительно), воспитанник Степанов смешит народ, а в игре команды не осталось целостности – и спорадическая острота исходит лишь из редких индивидуальных прорывов.

На фоне маститого «Зенита», который очень солидно выглядел в Лиге чемпионов на этой неделе, «Рубин» смотрится ну совсем бедно. Впрочем, не так давно в Петербурге уже зацепились за очки не самые мощные на данный момент грозненцы, почему бы не попробовать и Казани?

Насчёт возможности Азмуна сыграть пока неясно – сообщалось, что решение будет принято в день игры.


«Тамбов» - «Ростов»
Суббота, 19:00. Матч ТВ


У «Ростова» были сложности в игре против «Ахмата» (их удалось преодолеть лишь в большинстве), но в общем и целом команда Карпина в отличном состоянии. Опять же – вдвойне мотивирован будет Элдор Шомуродов, которого в таблице бомбардиров догнал Соболев из «Крыльев».

«Тамбов» идёт на последнем месте, но бодаться команда Григоряна умеет – ЦСКА без помощи арбитра трёх очков в Саранске почти бы наверняка не набрал. Вроде бы обещали, что реконструкция домашней арены «Тамбова» закончится вместе с летом, но скоро октябрь – а играет «Тамбов» по-прежнему в Саранске. Увы...


«Оренбург» - «Локомотив»
Воскресенье, 11:30. Матч Премьер


Москвичи здорово показали себя в Лиге чемпионов, победив впервые на выезде с начала нулевых, но теперь их ждёт испытание совсем иного плана – настолько ранний матч, насколько это возможно, искусственное поле и «Оренбург». Там бы вполне мог потеряться даже Месси.

Юрий Семин: вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге?

Тем более команда Федотова потихоньку выходит из кризиса: в последних двух турах «Оренбург» побеждал. Просто подуставшему «Локо» без Миранчуков (при низком блоке «Оренбурга» они будут куда нужнее, чем против того же «Байера») наверняка не будет.


«Динамо» - «Сочи»
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер


Дмитрия Хохлова вполне могут уволить – новые владельцы клуба, очевидно, ждали не такого развития событий в своём первом сезоне, учитывая грандиозную летнюю закупку. После ничьей с «Уфой» в прошлом туре наставника бело-голубых впервые поливали собственные болельщики. Терпеть место во второй восьмёрке надоело всем.

Хотя по игре против башкирского клуба претензий к Хохлову должно быть не особо много – команда создала достаточно моментов, но тот же Игбун загубил целую пачку очевидных возможностей. Главный тренер клуба премьер-лиги должен учить игроков бить по воротам?

Но такие тонкости, видимо, не интересуют фанатов москвичей. Так что для Хохлова игра против «Сочи», вполне возможно, последняя надежда.


«Арсенал» - «Урал»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер


Сложный отрезок Тула прошла неудачно – против «Зенита» и ЦСКА «пушкари» не набрали ни одного очка и упустили возможность обогнать «Спартак» и войти в зону еврокубков. Хотя соперник «Арсенала» на этих выходных сделал всё, чтобы у команды Черевченко был такой шанс.

У обеих команд одинаковое количество очков, так что встреча важнее для соперников вдвойне. Главный вопрос: сможет ли «Урал» сыграть против прямого конкурента так же здорово, как получилось против красно-белых? Игра в Москве стала, наверное, лучшей в этом сезоне, особенно если говорить про оборону, с которой у Парфёнова традиционные проблемы.


ЦСКА – «Краснодар»
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер


Обе команды опозорились на неделе в Лиге Европы, при этом ещё можно поспорить, кто именно сделал это громче. С одной стороны, у «Краснодара» нет таких проблем, какие есть у красно-синих, с другой - «Лудогорец» немного не «Базель», а три гола за 7 минут просто жесть.

Кадровая ситуация ЦСКА отягчена дисквалификациями – не сыграют Обляков и Магнуссон. Остаётся надеяться, что восстановится к игре Шарлия, иначе москвичи останутся в катастрофическом положении. Хорватский защитник, конечно, не решение всех проблем, но хоть какой-то паллиатив.

Безусловно, центральная игра тура, но вот какого качества она выйдет, сказать сейчас сложно. «Краснодару» важно не потерять первое место в таблице, а Гончаренко нужно реабилитироваться перед фанатами – болельщики ЦСКА терпели очень долго, но после «Лудогорца» не сдержались.


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Теги: ЦСКА Краснодар Зенит Спартак Локомотив Ростов
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