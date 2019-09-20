Встреча униженных и оскорблённых, время спасаться для Кононова. Превью 10-го тура РПЛ

«Уфа» - «Спартак»

Пятница, 17:30. Матч Премьер

«Ахмат» - «Крылья Советов»

Суббота, 14:00. Матч Премьер

«Зенит» - «Рубин»

Суббота, 19:00. Матч Премьер

«Тамбов» - «Ростов»

Суббота, 19:00. Матч ТВ

«Оренбург» - «Локомотив»

Воскресенье, 11:30. Матч Премьер

«Динамо» - «Сочи»

Воскресенье, 14:00. Матч Премьер

«Арсенал» - «Урал»

Воскресенье, 16:30. Матч Премьер

ЦСКА – «Краснодар»

Воскресенье, 19:00. Матч Премьер

Месседж от болельщиков игрокам на заминке. Упражнение по русскому для Лукаса Сантоса. pic.twitter.com/uS9L6Rzu12