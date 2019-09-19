Юрий Семин: вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге?

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после гостевой победы над "Байером" (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов вновь раскритиковал календарь российской Премьер-Лиги.

Фото: ФК "Локомотив"