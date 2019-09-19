"Эта победа — стечение обстоятельств или ваша задумка?" — спросили у главного тренера "Локомотива" журналисты.
"Это уже 301-я случайная победа. Давайте лучше уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?" — сказал Семин, слова которого приводит официальный сайт "Локомотива".
Матч 10-го РПЛ "Оренбург" — "Локомотив" состоится в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 11:30 мск.
Юрий Семин: вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге?
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после гостевой победы над "Байером" (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов вновь раскритиковал календарь российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"
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