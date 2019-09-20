Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо оценил возможность отставки нынешнего тренера команды Олега Кононова.
"Я думаю, что руководство "Спартака" доверяет этому тренеру, и я думаю, что именно руководители должны решить, дадут ли они тренеру кредит доверия или нет. Я не знаю, доверяют ли тренеру игроки. Это очень важно. Если игроки полагаются на тренера и доверяют ему, то нужно проявить терпение. Если игроки не доверяют Кононову, то благоприятных результатов никогда не будет.
Готов ли я вернуться в "Спартак"? Конечно. Кто может отказать "Спартаку"? Это самый большой клуб в России", - цитирует Рианчо Sport24.ru.
Рауль Рианчо заявил, что готов вернуться в "Спартак": не знаю, доверяют ли игроки Кононову
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