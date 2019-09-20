Василий Кикнадзе: Баринов — настоящий боец и лидер "Локомотива"

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе похвалил полузащитника команды Дмитрия Баринова, который стал одним из главных героев матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", окончившегося победой "железнодорожников" со счётом 2:1.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович