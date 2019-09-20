Василий Кикнадзе: Баринов — настоящий боец и лидер "Локомотива"
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе похвалил полузащитника команды Дмитрия Баринова, который стал одним из главных героев матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", окончившегося победой "железнодорожников" со счётом 2:1.
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
"Дима — молодец. Баринов — настоящий боец. Всегда играет на максимуме даже через боль. Он лидер команды. Приятно, что у нас в составе есть такие игроки", — приводят слова Кикнадзе "Известия".
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