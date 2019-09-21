Мелкадзе забивал везде, кроме РПЛ. Сегодня он историческим дублем прибил "Ростов"

В "Спартаке-97" Мелкадзе впервые встретился с Владимиром Бесчастных - легендарным бомбардиром красно-белых и сборной России. Сейчас это выглядит странно, что Георгий, работая так много с одним из лучших нападающих России, не перенял себе навыки "убийцы в чужой штрафной". С Бесчастных во главе Мелкадзе выиграл первый титул, став чемпионом Москвы. Тогда его начали призывать в сборную России до 16 и 17 лет, где он в 27 матчах отметился 4 голами.
Когда в мае 2015 года у главного тренера "Спартака" Мурата Якина началась агония, и он выбирал состав, играя с помощниками в кости, Мелкадзе дебютировал за взрослую команду красно-белых. Конечно, поражение от ЦСКА со счетом 0:4 - не лучший вариант для первого матча, но Георгий все равно был счастлив, ему только-только исполнилось 18 лет. Зацепиться за свой шанс не получилось. Но тут Мелкадзе снова повезло - "Спартак-2" заявился в ФНЛ, а это уровень посерьезнее матчей за дубль.
Первый сезон в ФНЛ Мелкадзе играл левым вингером. "Появилась практика - сразу набрал приличную форму", - рассказывал тогда в интервью сайту Георгий. А где была хорошая форма, там были голы. Мелкадзе за 22 матча в сезоне забил 7 мячей плюс 4 ассиста. Дмитрий Аленичев, руководивший тогда "Спартаком", решил привлечь нападающего к тренировкам с основой. Георгий попробовал вкус высшего дивизиона и захотел большего. "Я имел предложение от большого клуба, но решил остаться в "Спартаке". Боюсь, что меня не приняли бы фанаты новой команды", - недвусмысленно намекал Мелкадзе на свой возможный переход в ЦСКА.
Параллельно нападающий призывался в сборные России до 18 и 19 лет. Вместе с командой U19 Мелкадзе стал серебряным призером чемпионата Европы. Тогда команда Дмитрия Хомухи была невероятно сыграна, но это не помешало Георгию пробиться в состав. Причиной, по словам самого игрока, был качественный прогресс, что не осталось без внимания тренерского штаба. За 25 матчей в этих командах Мелкадзе забил 6 раз.
С января 2016 года Мелкадзе стал регулярным участником заявки "Спартака" на матч. Дмитрий Аленичев редко выпускал Георгия на поле, при этом не давал ему много играть и в ФНЛ. Прогресс остановился. Аренда в "Тосно" на новый сезон выглядела как спасительный круг, за который Мелкадзе и схватился. Тем более, что в клубе из Ленинградской области работал его старый знакомый Владимир Бесчастных. Мелкадзе стал играть за "Тосно" с самого первого тура и в общей сложности набрал 21 матч. Да, в коллекции Георгия появилась строчка о победе в Кубке России, но голы в РПЛ не шли.
А за молодежную сборную все получалось. Мелкадзе вызывался на регулярной основе и забил в каждом втором матче (8 голов в 16 встречах).
Массимо Каррера даже не привлекал Георгия к тренировкам с основным составом. Зато Олег Кононов после первого просмотренного матча "Спартака-2" сразу сказал игроку, что зимой он перебирается в главную команду красно-белых. В тот момент на Мелкадзе выходят другие клубы, но он опять пытается реализоваться в "Спартаке". Забить в весенней части чемпионата ему опять не удается, но это не мешает Мелкадзе выбить себе крупный новый контракт с клубом. Видимо, личная заинтересованность Олега Кононова в нем сыграла роль.
Летом "Спартак" начал обновляться. Мелкадзе получал игровое время, которое не трансформировал в голы. Вариант с арендой просто кричал, мешала большая зарплата. Красно-белые взвалили на себя финансовые трудности, и Георгий поехал в "Тамбов", за который забил во втором матче. В первом тайме он подхватил мяч в центре после обреза Чистякова и неотразимо для Бабурина пробил из-под Сигурдссона.
? Дебютный гол Георгия Мелкадзе за «Тамбов».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019
? #ТамбовРостов на #МАТЧТВ
? https://t.co/CXg1qtF1sjhttps://t.co/ZuV5BWDYJB
После перерыва Мелкадзе снова получил мяч в середине поля, продвинул его вперед и забил прицельным ударом из-за штрафной площади.
?? Дубль Мелкадзе.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019
? #ТамбовРостов на #МАТЧТВ
? https://t.co/CXg1qtF1sjhttps://t.co/JklIYK9SB4
41 матч потребовался нападающему, чтобы открыть счет голам в РПЛ. И сразу дубль, и сразу в ворота лидера чемпионата. На зимнем сборе Мелкадзе в интервью "Чемпионату" говорил, что ему надо "как можно быстрее забить за "Спартак", чтобы прорвало". Сегодня его действительно прорвало, но за другую команду. Ну что? Цорн теперь может не продлевать Шюррле?
Фото: официальный сайт "Тамбова", официальный сайт "Спартака"