В "Родине" высоко оценили работу Альбы: человек, который нам нужен

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин заявил, что в клубе были уверены в испанском специалисте еще до назначения.

Фото: ФК "Родина"

Абсолютная уверенность в Альбе была ещё до назначения, что это тот человек, который нам нужен", - сказал Зинин "Чемпионату"

Спортивный директор московского клуба доволен работой тренера. Он отметил, что новый штаб серьезно повлиял на футболистов."Семь очков после прихода Альбы - огромное желание всей команды работать и огромное влияние нового тренерского штаба. Я вижу, какую титаническую работу команда проделывает - у нас 13 дней не было выходных. Наконец-то это начало давать результат.Джонатан Альба был назначен главным тренером московской "Родины" 8 октября. На данный момент под его руководством команда успела провести 6 матчей, одержать 2 победы, 1 раз сыграть вничью и потерпеть 3 поражения.Вчера, 31 октября, москвичи выиграли у "Краснодара" на домашнем стадионе со счетом 2:1.