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В "Родине" высоко оценили работу Альбы: человек, который нам нужен

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин заявил, что в клубе были уверены в испанском специалисте еще до назначения.
Фото: ФК "Родина"
Спортивный директор московского клуба доволен работой тренера. Он отметил, что новый штаб серьезно повлиял на футболистов.

"Семь очков после прихода Альбы - огромное желание всей команды работать и огромное влияние нового тренерского штаба. Я вижу, какую титаническую работу команда проделывает - у нас 13 дней не было выходных. Наконец-то это начало давать результат.

Абсолютная уверенность в Альбе была ещё до назначения, что это тот человек, который нам нужен", - сказал Зинин "Чемпионату".

Джонатан Альба был назначен главным тренером московской "Родины" 8 октября. На данный момент под его руководством команда успела провести 6 матчей, одержать 2 победы, 1 раз сыграть вничью и потерпеть 3 поражения.

Вчера, 31 октября, москвичи выиграли у "Краснодара" на домашнем стадионе со счетом 2:1.

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