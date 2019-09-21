Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков после домашней встречи 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (2:1) сказал, что форвард Георгий Мелкадзе вряд ли сможет помочь команде в матче с московским "Спартаком", которому принадлежат права на футболиста.
"Со "Спартаком" Георгий сыграть, скорее всего, не сможет, потому что по арендному договору за его участие в матче предусматривается выплата огромной суммы", - цитирует Худякова "Чемпионат".
Павел Худяков: чтобы Мелкадзе сыграл со "Спартаком", нужно заплатить огромную сумму
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