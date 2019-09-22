Тренер "Сочи" Роман Березовский подвел итоги матча 10-го тура чемпионата России с "Динамо" (3:2).
"Я много лет провел в "Динамо", поэтому эта победа чуть-чуть тягостная. Я сейчас нахожусь в другой команде, и радуюсь ее успехам. Мы были на дне турнирной таблицы перед игрой и нас это подстегивало. Что касается "Динамо", жаль у него такие результаты.
Гол Карапетяна может отправить в отставку моего друга Хохлова? Если бы мы проиграли, то, возможно, тоже были бы в этой роли. Обидно за Диму. Но это спорт. Нужно жить настоящим и будущим. Нужно поскорее забывать прошлое и даже хорошее прошлое, потому что долгие воспоминания тебя расслабляют. Нужно сохранять надежду и с оптимизмом смотреть в будущее", - цитирует Березовского Sport24.ru.
Роман Березовский: если бы мы проиграли, то тренеры "Сочи" тоже могли оказаться в ситуации Хохлова
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