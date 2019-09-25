Форвард "Енисея" Артём Делькин поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с "Зенитом". Встреча состоится сегодня, 25 сентября, в Красноярске.
"На "Зенит" дополнительно настраиваться не надо. Все и так всё понимают. Нам очень нужны позитивные эмоции. Настроение в команде не лучшее, попали в тяжёлую ситуацию. Надо менять ситуацию, а это возможно только благодаря победам.
Реально обыграть любую команду. В Кубке было много примеров, когда представители первой лиги проходили топ-клубы, а "Авангард" совсем недавно вообще добрался до финала", — цитирует Делькина Sportbox.
Форвард "Енисея" — о матче с "Зенитом": нам очень нужны позитивные эмоции
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